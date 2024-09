Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: nouveau directeur des Relations Investisseurs information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que Tobias Atzler, prendra la direction des Relations Investisseurs à partir du 1er octobre 2024.



Il sera responsable des interactions avec les marchés financiers et des relations avec les investisseurs et analystes financiers, sous la supervision de Ralf P. Thomas, directeur financier.



' Tobias Atzler est le candidat idéal pour ce poste grâce à son expérience et ses qualités de leadership', a indiqué Ralf P. Thomas.



Siemens précise que Tobias Atzler travaille dans le département des Relations Investisseurs depuis 13 ans.





