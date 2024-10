Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: nomination à la tête de la nouvelle unité Buildings information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Siemens a nommé Susanne Seitz directrice générale de la nouvelle unité Buildings, effective au 1er octobre 2024.



Cette unité regroupe toutes les activités liées aux bâtiments de Siemens, avec un portefeuille axé sur la transformation numérique, la décarbonisation et l'efficacité énergétique.



Seitz, qui a occupé divers postes de direction chez Siemens et Landis+Gyr, sera chargée de piloter la croissance de cette unité.



Siemens voit cette nomination comme une opportunité de renforcer sa position dans le secteur des bâtiments intelligents et durables, collaborant avec des partenaires dans plus de 60 pays.





Valeurs associées SIEMENS 179,64 EUR XETRA -0,12%