Siemens ne constate pas d'augmentation du nombre de cyberattaques industrielles malgré l'alerte lancée par les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les agences américaines alertent sur le fait que les dispositifs de contrôle Siemens font l'objet d'une menace active dans divers secteurs d'infrastructures critiques

* Siemens affirme n'avoir détecté aucune vulnérabilité inconnue jusqu'à présent dans ses contrôleurs de la série S7

* Siemens précise que l'avis de sécurité signale l'exploitation d'erreurs de configuration déjà abordées dans le bulletin de sécurité du mois dernier

(Ajout d'un commentaire de Siemens au paragraphe 5 et d'un commentaire d'E.ON au paragraphe 7) par Alexander Hübner

L'entreprise allemande Siemens

SIEGn.DE a déclaré jeudi n'avoir détecté aucune augmentation des cyberattaques visant ses dispositifs de contrôle industriels, ni aucune vulnérabilité jusqu'alors inconnue, après que les autorités américaines ont averti que des pirates informatiques les ciblaient.

Mercredi, plusieurs agences gouvernementales américaines ont averti que les dispositifs de contrôle Siemens, largement utilisés dans les usines et les installations industrielles, faisaient l'objet d'une "menace active".

Cet avertissement, qui intervient dans un contexte d'incidents visant les réseaux locaux d'approvisionnement en eau aux États-Unis et que les experts en cybersécurité soupçonnent d'être liés à l'Iran, met en évidence le risque pesant sur les infrastructures critiques.

L’avis américain précise que tous les automates programmables de la série S7 de Siemens constituent des cibles potentielles, ce qui affecte des secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’énergie, l’eau, la chimie et l’agroalimentaire, où ces équipements sont utilisés.

"À ce stade, nous n’avons détecté ni une recrudescence des attaques, ni aucune vulnérabilité jusque-là inconnue", a déclaré Siemens au sujet de ces automates.

Cet avis a été publié par plusieurs agences nationales, notamment l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) du Département de la sécurité intérieure.

E.ON EONGn.DE , le plus grand opérateur européen de réseaux énergétiques, a déclaré que cet avertissement confirmait "l’importance d’une gestion continue de la sécurité et soulignait la nécessité de veiller à ce que ces systèmes ne soient pas directement connectés à Internet".

Siemens a déclaré être en contact étroit avec la CISA, ajoutant que l’avis mettait en garde contre des pirates informatiques utilisant de nouvelles méthodes pour exploiter d’éventuelles erreurs de configuration, qu’elle avait déjà décrites dans un bulletin de sécurité le mois dernier.

Le groupeallemand , acteur majeur de l'automatisation industrielle, a déclaré qu'il offrait à ses clients une assistance en matière de cybersécurité et qu'il contribuait à prévenir les erreurs de configuration de ses modules.

Le producteur d’électricité autrichien Verbund

VERB.VI a déclaré jeudi qu’il utilisait les composants Siemens mentionnés dans l’alerte du gouvernement américain, mais qu’il n’avait constaté aucun incident car ceux-ci n’étaient pas connectés à Internet.