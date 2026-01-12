Siemens Mobility déploie sa locomotive bimode Vectron en Allemagne et en Autriche
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 16:21
La locomotive Vectron Dual Mode de Siemens Mobility a reçu l'autorisation d'opérer sur les réseaux allemand et autrichien, rapporte aujourd'hui Siemens.
Ce matériel roulant est équipé du Système européen de contrôle des trains (ETCS), garantissant une interopérabilité totale.
Grâce à sa double motorisation électrique et diesel, elle permet une exploitation "sans changements de locomotive chronophages" sur les tronçons partiellement électrifiés, selon Andre Rodenbeck, directeur général du matériel roulant.
Les premières unités ont été livrées à l'opérateur autrichien Stern & Hafferl Verkehr. D'une puissance maximale de 2400 kW sous caténaire, cette locomotive vise à favoriser le report modal de la route vers le rail en assurant la continuité du transport jusqu'au dernier kilomètre. Günter Neumann, directeur général de l'opérateur client, souligne que cette technologie constitue une "contribution significative au transport de marchandises respectueux de l'environnement".
Siemens progresse d'un peu plus de 1% à Francfort et signe un gain proche de 8% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|258,350 EUR
|XETRA
|+1,63%
A lire aussi
-
Le ministère de l'Economie a affirmé lundi n'avoir reçu "aucune demande" d'autorisation préalable d'investissement étranger de la part du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly concernant la biotech française Abivax , démentant un article de La Lettre. "Aucune ... Lire la suite
-
Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH , a été installé lundi à l'Académie des sciences morales et politiques Le milliardaire avait été élu en décembre 2024 au fauteuil numéro un de la section "Economie politique, statistique et finances" auparavant ... Lire la suite
-
Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi le départ surprise de son patron, Dolf van den Brink, alors que l'entreprise fait face à un recul de ses ventes dans un contexte économique morose. "Après près de six ans à la tête de Heineken, durant lesquels il ... Lire la suite
-
par Patrick Wingrove Moderna a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars (1,63 milliard d'euros) pour 2025, proche du haut de sa fourchette prévisionnelle précédente de 1,6 à 2 milliards de dollars, mais bien en-deçà des niveaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer