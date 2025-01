Siemens Energy : vers un re-test des 60,4E ? information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Il y a eu un trou d'air de -20% lundi, avec à la clé l'enfoncement du support des 48,80E (47E au plus bas)... mais c'est un 'bear trap' d'anthologie puisque le titre enchaine 4 séances de hausse et cumule +20% de gain à 59,4E.

Encore un tout petit effort et Siemens retracera son zénith annuel des 60,4E du 24 janvier.

Le cours a déjà été multiplié par 8 depuis le plancher des 6,87E du 26 octobre 2023, et par 2,4 depuis le 6 septembre dernier (4 mois) : une telle performance en 15 mois est stratosphérique et c'est tellement hors norme que plus aucune règle ne s'applique.

Il ne reste qu'un résistance oblique à 59E qui a déjà été franchie un semaine auparavant, et re-testée ce 31/01.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 58,40 EUR XETRA +2,96%