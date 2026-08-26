Siemens Energy va scinder son activité de transformation industrielle

Siemens Energy a annoncé mercredi son intention de scinder ses activités de transformation industrielle, une initiative visant à poursuivre son recentrage sur la production d'électricité amorcé depuis sa séparation d'avec sa maison-mère, en 2020.

A la suite de cette décision, qui était largement attendue par le marché, le titre Siemens Energy perdait 0,9% sous 151,4 euros mercredi matin vers 9h45, accusant la troisième plus forte baisse d'un indice DAX en baisse de 0,2%.

Ce repli ramenait à 26% la progression de la valeur depuis le début de l'année, due en grande partie à l'explosion des besoins en énergie avec la multiplication des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Dans un communiqué, le groupe allemand explique avoir simplement démarré les préparatifs en vue de l'opération, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas encore déterminé quelle forme celle-ci prendrait, soit une cession à des investisseurs extérieurs soit une éventuelle introduction en Bourse.

Un redressement réussi

S'il souligne avoir réussi la restructuration de la filiale, qui est désormais rentable et affiche de solides perspectives de croissance, Siemens Energy explique qu'elle reste dépendante de secteurs très éloignés de son coeur de métier - tels que le pétrole, le gaz, la chimie, le papier, le ciment ou la marine - et dont les variations s'avèrent souvent très volatiles.

Elle regroupe notamment les activités de compresseurs, de turbines industrielles, de générateurs, d'électrification et d'automatisation des infrastructures et des systèmes énergétiques durables, notamment l'hydrogène, au service des clients industriels.

Avec un effectif de quelque 17 000 personnes et un chiffre d'affaires annuel de 5,7 milliards d'euros, la branche a contribué à hauteur de 13% de son activité et de ses résultats l'an dernier.

Une fois indépendante, la filiale - dont la valorisation est estimée autour de 10 milliards d'euros - opérera sous le nouveau nom commercial d'Omterra que s'est choisi le groupe dans son ensemble.

Un effet positif sur les marges

"Cette décision répond à une pression des investisseurs, qui vise à ce que Siemens Energy se concentre davantage sur ses activités plus rentables et lisibles, soit les turbines à gaz et les réseaux électriques", expliquent les analystes d'AllInvest Securities.

"Ces deux segments bénéficient pleinement de l'essor de la demande électrique, tirée par l'électrification et l'essor des data centers liés à l'IA", souligne la société de Bourse.

Pour Jefferies, le projet améliore non seulement les perspectives qu'offre Siemens Energy en matière de marges bénéficiaires, mais aussi en termes de rachats d'actions et de dividendes.

"Si la performance de l'activité Transformation of Industry (TI) s'est fortement redressée ces dernières années - une tendance générale au sein du secteur - l'entité conserve un réservoir de croissance et d'amélioration au niveau de ses marges", estime le broker américain.

"S'agissant de Siemens Energy, la concrétisation d'un accord ou d'un spin-off devrait ouvrir la voie à une amélioration de la rémunération pour les actionnaires", ajoute-t-il.

Deutsche Bank y voit un autre avantage, celui de simplifier davantage la structure de l'entreprise après l'intégration de l'activité d'éoliennes Gamesa, elle aussi en plein redressement.

"La transaction a également le mérite d'aligner le profil de la société avec celui de GE Vernova, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire l'écart de valorisation important qui existe entre les deux titres (PER 2027 de 23x pour Siemens Energy, à comparer avec 39x pour Vernova", souligne la banque germanique.