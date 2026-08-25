Siemens Energy va céder sa division industrielle afin de se concentrer sur les turbines à gaz et les réseaux électriques

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* ToI représente 15% du chiffre d'affaires du groupe

* Siemens Energy pourrait faire appel à des investisseurs externes

* La société prévoit de conserver une participation minoritaire dans ToI après la cession

(Ajout d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 5 et 6, de détails sur la transaction au paragraphe 7 et de détails sur la division au paragraphe 8) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

Siemens Energy ENR1n.DE prévoit de céder la majeure partie de sa division fournissant les clients industriels, a-t-elle annoncé mardi, dans le but de recentrer davantage le fournisseur d’équipements électriques sur le secteur en plein essor des services publics. La division "Transformation of Industry" (ToI) de Siemens Energy, spécialisée dans la production de turbines à vapeur et d’électrolyseurs, entre autres, a représenté 5,7 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars), soit 15% du chiffre d’affaires du groupe l’année dernière, avec une marge bénéficiaire de 11%. Cette annonce confirme les efforts de l’entreprise pour simplifier son organisation, qui se concentre principalement sur les clients ayant besoin de composants pour produire de l’électricité, notamment des turbines à gaz et des équipements de réseau.

Ces divisions affichent des marges bénéficiaires supérieures à celles de ToI, bénéficiant d’une demande accrue en capacités de production et en équipements de réseau destinés à alimenter les centres de données nécessaires aux technologies d’intelligence artificielle.

Le directeur général Christian Bruch avait précédemment déclaré que ToI était confrontée à des cycles de demande différents de ceux des autres divisions de Siemens Energy et qu’elle était en concurrence avec elles pour des investissements limités, arguments souvent avancés lorsqu’il est question de scission d’activités.

"Si nous ne modifions pas notre structure, nous limitons ce que "Transformation of Industry" peut accomplir", a déclaré M. Bruch dans un communiqué, ajoutant que le groupe se concentrait sur ses divisions offrant les meilleurs rendements.

Siemens Energy a indiqué qu’elle pourrait faire appel à des investisseurs externes pour ToI et a également évoqué une "opération potentielle sur les marchés des capitaux", précisant qu’elle conserverait une participation minoritaire.

Ces projets concernant ToI – qui emploie environ 17 000 personnes, soit environ 17% de l’effectif total de Siemens Energy – interviennent alors que d’autres entreprises industrielles cherchent également à se rationaliser, notamment Thyssenkrupp, qui est en passe de scinder son unité de négoce de matériaux.

Des sources ont indiqué à Reuters début août que le conseil de surveillance du groupe allait examiner cette semaine les projets concernant ToI, qui approvisionne les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie, du papier, du ciment et du transport maritime.

(1 dollar = 0,8570 euro)