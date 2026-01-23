Siemens Energy soutenu par un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 10:45
"La croissance des commandes peut se poursuivre avec une visibilité accrue sur l'après-marché", estime le broker, qui remonte drastiquement son objectif de cours sur Siemens Energy, passant de 38 à 175 euros, soit un potentiel de hausse de 32% par rapport au cours actuel.
Dans le résume de sa note, UBS met en avant la croissance structurelle des turbines à gaz et des réseaux électriques d'ici à l'exercice 2030, associé à des rendements pour les actionnaires qui ne méritent pas une décote par rapport au secteur.
Valeurs associées
|141,7000 EUR
|XETRA
|+3,05%
A lire aussi
-
La Russie a indiqué vendredi qu'elle exigeait toujours de Kiev un retrait de ses troupes de l'est de l'Ukraine pour régler le conflit, avant des pourparlers à Abou Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ... Lire la suite
-
To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris reste atone vendredi, la prudence restant de mise devant les déclarations du versatile président américain Donald Trump, malgré l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 se stabilisait ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer