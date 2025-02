Siemens Energy: retenu par Rolls-Royce dans les SMR information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 16:18









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé vendredi avoir été retenu par le britannique Rolls-Royce, auquel il va fournir des technologies dans le cadre du projet de petits réacteurs modulaires (SMR) développé par ce dernier.



Aux termes de l'accord, le groupe allemand deviendra le fournisseur exclusif de turbines à vapeur, de générateurs et d'autres matériels auxiliaires pour la fabrication de ces réacteurs modulaires et mobiles baptisés 'Generation 3+'.



D'après Siemens Energy, ces 'mini' réacteurs nucléaires peuvent être mis en service plus rapidement que les centrales traditionnelles grâce à une concept standardisé.



Leur puissance pourrait atteindre jusqu'à 470 mégawatts, soit l'équivalent d'une production suffisante pour alimenter la consommation électrique de quelque 1,1 million de foyers.



'Les SMR sont considérés comme une technologie prometteuse pour l'avenir de l'énergie nucléaire et un élément-clé du succès de la transition énergétique', souligne Siemens.



Le groupe évoque des équipements 'plus compacts, plus sûrs et plus économes' que les centrales nucléaires actuelles.



Les termes définitifs du contrat devraient être finalisés d'ici à la fin de l'année.





