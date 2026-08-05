Siemens Energy pulvérise ses records trimestriels

Siemens Energy ( 0,17% à 151,12 euros) signe l'une des plus fortes progressions de l'indice Dax à Francfort. Le titre avait bondi de 5% dans les premiers échanges ce mercredi, porté par une nette accélération de son activité au troisième trimestre.

Sur le plan opérationnel, la multinationale allemande spécialisée dans les équipements électriques et la transition énergétique a aligné des performances de premier ordre, atteignant des niveaux records de commandes, de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Elle a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé à ce jour, ressortant à 11,4 milliards d'euros, soit une hausse de 18,5% à périmètre et taux de change constants, dépassant de 2% les prévisions des analystes.

Les commandes ont atteint un nouveau niveau record de 17,9 MdsEUR, tirées par la dynamique aux Etats-Unis, la modernisation des réseaux électriques mondiaux et l'explosion de la demande en énergie (notamment liée aux data centers et à l'IA).

Le ratio commandes sur chiffre d'affaires (book-to-bill) s'est établi à 1,57, portant le carnet de commandes total à la somme record de 162 MdsEUR à la fin de ce 3e trimestre.

L'ensemble des divisions a contribué à cette croissance des revenus, Grid Technologies (réseaux) et Gas Services (turbines à gaz) figurant en tête de pont. Outre les ventes d'équipements neufs, les activités de services à forte marge ont enregistré une progression particulièrement marquée.

Explosion de la rentabilité et redressement confirmé de Gamesa

Sur le plan de la rentabilité, sur cette période de trois mois, le résultat avant éléments exceptionnels (Ebit) a plus que triplé sur un an pour atteindre 1,623 MdEUR, dépassant de 18% les attentes du marché. "Grâce à une montée en puissance maîtrisée de ses capacités et à un gain d'efficience opérationnelle, la marge ajustée s'établit à 14,2%, dépassant les prévisions des analystes de près de 190 points de base", relève Jefferies. Tous les segments ont enregistré de fortes améliorations.

Point d'attention majeur des investisseurs depuis plusieurs trimestres, la filiale d'éolien Siemens Gamesa (énergie verte) confirme son redressement opérationnel après une longue période de difficultés techniques et financières. Elle apporte la contribution la plus significative à l'amélioration de la rentabilité globale du groupe.

Les éléments exceptionnels se sont élevés à -59 MEUR (contre 458 MEUR d'euros au 3e trimestre de l'exercice 2025, période qui intégrait principalement la scission des activités énergie de Siemens Limited en Inde). L'EBIT de Siemens Energy incluant les éléments exceptionnels est ressorti à 1,564 MdEUR contre 956 MEUR au 3e trimestre 2025.

Le bénéfice net a lui aussi nettement augmenté pour atteindre 1,188 MdEUR (contre 697 MEUR au 3e trimestre 2025). Le bénéfice de base par action correspondant s'est élevé à 1,28 EUR (contre 0,71 euro un an avant à la même période).

Le flux de trésorerie disponible avant impôts réalise un bond spectaculaire de 453% sur un an à 2,319 MdsEUR (contre 419 MEUR au 3e trimestre 2025). Cette forte hausse résulte en grande partie de l'amélioration de l'Ebit (dont la marge ajustée grimpe à 14,2%) combinée à l'encaissement d'importants acomptes versés par les clients lors des signatures de nouveaux contrats. Les divisions Gas Services et Grid Technologies ont été les principaux moteurs à de cette génération de cash, soutenus par l'augmentation de l'Ebit et un taux de conversion des bénéfices en trésorerie nettement plus élevé.

Objectifs 2026 maintenus dans le haut de la fourchette

Au vu de ces performances, Siemens Energy confirme ses perspectives pour l'exercice fiscal 2026 qui avaient été relevées à la fin du 1er semestre. Le groupe spécialisé dans la fabrication de centrales électriques prévoit que sa marge opérationnelle avant éléments exceptionnels se situera dans le haut de la fourchette annoncée.

Il anticipe toujours une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants comprise entre 14 et 16% ainsi qu'une marge opérationnelle avant éléments exceptionnels entre 10 et 12%. Il s'attend à un bénéfice net d'environ 4 MdsEUR et à un flux de trésorerie disponible avant impôts d'environ 8 MdsEUR.

La multinationale allemande fait savoir que "les perspectives ne prennent pas en compte les charges liées à d'éventuelles affaires juridiques ou réglementaires futures."

Par secteur d'activité, elle prévoit pour :

- Gas Services, une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants de 16 à 18% et une marge opérationnelle avant éléments exceptionnels de 14 à 16%.

- Grid Technologies, une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants de 25 à 27% et une marge opérationnelle avant éléments exceptionnels comprise entre 18 et 20%.

- Transformation of Industry (décarbonation industrielle), une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants de 5 à 7% et une marge opérationnelle avant éléments exceptionnels de 11 à 13%.

- Siemens Gamesa, une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants de 3 à 5% et une marge opérationnelle avant éléments exceptionnels à l'équilibre.

Cap sur les nouveaux objectifs moyen terme en novembre

Estimant que Siemens Energy a délivré un 3e trimestre sensiblement au-dessus des attentes, Oddo BHF rappelle l'échéance clé à venir : la publication des résultats annuels complets en novembre prochain. A cette occasion, la multinationale allemande présentera sa nouvelle feuille de route stratégique à moyen terme (avec un horizon probablement fixé à 2030). A ce jour, le consensus des analystes anticipe déjà une marge opérationnelle de 19,4% en 2030.