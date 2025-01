Siemens Energy: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Siemens Energy lâche plus de 3% à Francfort, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ajusté de 23 à 38 euros sur le titre du constructeur allemand de centrales électriques.



'Les niveaux actuels de valorisation semblent anticiper une exécution sans faille par l'entreprise, alors que des risques potentiels demeurent (en particulier pour Siemens Gamesa)', estime le broker dans le résumé de sa note.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 49,82 EUR XETRA -3,97%