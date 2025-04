Siemens Energy: de nouveaux plus hauts avec les résultats information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Siemens Energy atteint ce jeudi de nouveaux sommets en Bourse de Francfort suite à la présentation de résultats trimestriels bien meilleurs que prévu et à un relèvement de ses objectifs annuels.



Aux alentours de 10h00, le titre du groupe allemand de technologies énergétiques grimpe de 4%, signant la plus forte hausse de l'indice DAX.



Selon des chiffres préliminaires, le spécialiste des centrales thermiques et du transport d'électricité a généré sur son deuxième trimestre fiscal un chiffre d'affaires de 9,96 milliards d'euros, en croissance de 20,7% à données comparables.



A titre de comparaison, le consensus anticipait des revenus de l'ordre de 9,3 milliards.



Son bénéfice avant éléments exceptionnels s'est établi à 906 millions d'euros, soit une marge de 9,1%, alors que le consensus visait 577 millions d'euros.



Les prises de commandes ont quant à elles grimpé de 52,3% en données comparables, à 14,43 milliards d'euros, là où les analystes les attendaient autour de 12,5 milliards.



Dans son communiqué, Siemens Energy dit désormais viser une croissance de 13% à 15% de son chiffre d'affaires à données comparables sur l'ensemble de l'exercice pour une marge vue entre 4% et 6%, et non plus 3% et 5%.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent des performances 'stellaires' et disent revoir à la hausse leur objectif sur le titre, qui passe à 67 euros.



Les équipes de Deutsche Bank indiquent de leur côté avoir relevé de 20% leurs prévisions de résultats sur le groupe pour les trois prochaines années, ce qui les conduit à porter leur objectif de 62 à 74 euros.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 63,880 EUR XETRA +10,67%