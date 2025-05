Siemens Energy: bénéfice trimestriel de 615 ME information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en croissance de 20,7 % à données comparables à 10,0 MdsE au 2ème trimestre 2025. Le chiffre d'affaires a augmenté à deux chiffres dans tous les segments.



Les commandes se sont élevées à 14,4 milliards d'euros. Elles sont en hausse de 52,3 % par rapport au trimestre de l'année précédente sur une base comparable.



'Outre la forte croissance de Grid Technologies, la reprise est principalement due aux Services Gaz, qui ont enregistré les commandes les plus élevées depuis le début du trimestre' indique le groupe.



Le bénéfice avant éléments exceptionnels s'est élevé à 906 millions d'euros, soit une marge de 9,1 %. Tous les segments ont contribué à l'augmentation d'une année sur l'autre (170 ME au 2ème trimestre 2024). Le bénéfice s'inscrit à 615 millions d'euros (501 millions d'euros au 2ème trimestre 2024)

Le résultat net ressort à 501 millions d'euros (contre 108 millions d'euros). Le bénéfice par action s'est élevé à 0,50 E (contre 0,08 E).



Le free cash-flow avant impôts est de 1 390 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'année précédente (483 millions d'euros).



Le groupe s'attend à une croissance comparable du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025 dans une fourchette de 13 % à 15 % et une marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels comprise entre 4 % et 6 %.



Siemens Energy vise un bénéfice net pouvant atteindre 1 milliard d'euros, hors éléments exceptionnels positifs présumés suite à la scission de l'activité énergie de Siemens, Inde. Les perspectives de flux de trésorerie disponible avant impôts pour l'exercice 2025 sont d'environ 4 milliards d'euros.





