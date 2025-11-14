 Aller au contenu principal
Siemens Energy au plus haut après ses résultats trimestriels
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 10:32

Siemens Energy inscrit de nouveaux records vendredi à la Bourse de Francfort, le marché saluant des résultats trimestriels solides qui se sont accompagnés de prévisions encourageantes sur le moyen terme.

Le titre du groupe allemand, spécialisé dans les turbines à gaz et à vapeur, les centrales électriques et les générateurs de puissance, a atteint en début de séance un plus haut historique à près de 111,5 euros. Il gagne actuellement 2,2%, signant la meilleure performance de l'indice DAX.

Sa performance depuis le 1er janvier dépasse ainsi 120%. A ce niveau de cours, le groupe affiche une capitalisation boursière supérieure à 86 milliards d'euros.

Dans un communiqué diffusé dans la matinée, l'entreprise a fait savoir que son chiffre d'affaires avait dépassé pour la première fois la barre des dix milliards d'euros au 4ème trimestre, en progressant de 9,7% en données comparables à 10,4 milliards.

Son résultat opérationnel est ressorti à 471 millions d'euros sur la période, à comparer avec une perte de 83 millions d'euros sur la période correspondante de l'exercice précédent, tandis que le résultat net est lui aussi repassé dans le vert, à +236 millions contre -254 millions un an plus tôt.

Pour son nouvel exercice fiscal 2025/2026, qui a débuté en octobre, Siemens Energy indique tabler sur une croissance du chiffre d'affaires en hausse de 11% à 13% en données comparables, assorti d'une marge opérationnelle comprise entre 9% et 11%, contre sur l'exercice écoulé.

La société, dont les technologies sont à l'origine du sixième de l'électricité produite dans le monde, a surtout revu à la hausse ses objectifs à horizon 2028, prévoyant une croissance entre 10% et 15% ('low teens') à données comparables, avec une marge qui devrait s'améliorer dans un intervalle allant de 14% à 16%, des prévisions supérieurs aux attentes du consensus.

Enfin, Siemens Energy indique qu'il va renouer avec le versement d'un dividende avec la mise en paiement d'un coupon de 0,70 euro par action au titre de l'exercice écoulé, ce qui correspond à la redistribution de 50% de son bénéfice net part du groupe.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

