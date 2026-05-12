Siemens Energy accélère son rachat d'actions après un flux de trésorerie à +42% au T2

Siemens Energy ENR1n.DE a annoncé mardi son intention d'accélérer son programme de rachat d'actions en cours après avoir fait état d'une hausse de 42% de son flux de trésorerie disponible avant impôts au deuxième trimestre, citant les centres de données ("data centers").

Le groupe allemand, qui a publié le mois dernier ses résultats préliminaires ainsi que des prévisions revues à la hausse pour l'exercice en cours, a déclaré que jusqu'à 3 milliards d'euros d'actions seront rachetées en 2026.

Le montant total du programme de rachat de 6 milliards d'euros, annoncé en novembre, reste inchangé, a précisé Siemens Energy.

(Christoph Steitz; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)