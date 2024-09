Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: contrat d'environ 180 ME avec la Ruhrbahn information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility et la Ruhrbahn vont numériser le le plus grand système d'enclenchement de train léger sur rail. Le contrat porte un montant d'environ 180 millions d'euros.



Siemens Mobility et Ruhrbahn vont numériser les technologies de contrôle et de sécurité à Essen et Mülheim an der Ruhr d'ici 2031.



La modernisation rendra l'emboîtement système plus fiable et plus économe en énergie.



Guido Rumpel, responsable de l'infrastructure ferroviaire en Allemagne chez Siemens Mobility, a déclaré : ' Une fois terminé, les passagers bénéficieront d'un système ferroviaire plus fiable et plus ponctuel. La technologie de relais sera entièrement remplacé, et la technologie de contrôle et de sécurité du système aux commandes numériques, ce qui rend l'infrastructure efficace. Dans le cadre du projet, Siemens Mobility renouvellera le tronçon de contrôle des trains d'environ 28 kilomètres avec 39 stations.'





