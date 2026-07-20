 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Siemens annonce l'achèvement du campus Siemens Erlangen
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 10:06

L'un des plus grands projets de transformation de l'histoire récente de Siemens est désormais achevé.

Le groupe annonce l'ouverture des nouveaux bâtiments dans le module 8 qui marque l'achèvement du campus Siemens Erlangen. Ce nouveau bâtiment regroupe tous les sites de l'entreprise à Nuremberg et dans ses environs, en Allemagne.

Un total de 18 nouveaux bâtiments dont une salle de réception et un laboratoire ont été construits.

Toutes les activités opérationnelles de Siemens sont représentées sur le campus, y compris Siemens Foundational Technologies, qui mène des recherches, le centre de l'entreprise Succursale de Franconia, qui soutient les clients et partenaires de la région, et Siemens Professional Education, qui propose formation et formation.

"Le campus signifie Innovation, collaboration et durabilité, démontrant comment le travail moderne, l'environnement et le développement urbain peuvent aller de pair avec succès. Le campus rend visible ce qui définit Siemens comme une entreprise technologique UNIQUE : la combinaison de technologie, d'expertise et de collaboration dans toutes les entreprises", a déclaré Veronika Bienert, directrice financière de Siemens et membre du Conseil de gestion responsable de la région métropolitaine de Nuremberg.

Valeurs associées

SIEMENS
266,900 EUR XETRA +0,89%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par NCN Guyana montrant (g-d) le ministre de la Santé du Guyana, le Dr Frank Anthony, le ministre des Travaux publics du Guyana, Juan Edhill, et le Premier ministre du Guyana, Mark Phillips, lors d'une conférence de presse à Georgetown, le 19 juillet 2026, après le chavirage d'un ferry au Guyana ( NCN Guyana / Handout )
    Naufrage au Guyana: 67 rescapés mais deux morts et un nombre peu fiable de disparus
    information fournie par AFP 20.07.2026 11:50 

    Les recherches se poursuivent dimanche au Guyana après le naufrage d'un bateau, alors que les autorités ont révélé que si 67 personnes avaient pu être secourues, le manifeste de 133 passagers et marins n'était pas fiable, et que deux membres d'équipage avaient ... Lire la suite

  • LECTRA : La situation technique est plutôt incertaine
    LECTRA : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 20.07.2026 11:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • BENETEAU : Retour possible sur les supports
    BENETEAU : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 20.07.2026 11:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Une femme est assise sur la rive sud de la Tamise, avec vue sur "Big Ben" et le palais de Westminster, dans le centre de Londres, à la veille de l'arrivée au pouvoir d'Andy Burnham en tant que Premier ministre britannique, le 19 juillet 2026 ( AFP / Henry Nicholls )
    Royaume-Uni: Andy Burnham succède à Keir Starmer à Downing Street
    information fournie par AFP 20.07.2026 11:33 

    Le travailliste Andy Burnham prend lundi ses fonctions de Premier ministre du Royaume-Uni, et entend incarner à Downing Street un changement de style autant que politique, dans un pays confronté à des défis économiques et sociaux majeurs. A 56 ans, celui qui était ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,62 -1,31%
Pétrole Brent
87,94 +3,63%
CAC 40
8 358,56 +0,24%
SOITEC
84,14 -3,66%
TOTALENERGIES
70,93 +0,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank