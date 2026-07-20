Siemens annonce l'achèvement du campus Siemens Erlangen

L'un des plus grands projets de transformation de l'histoire récente de Siemens est désormais achevé.

Le groupe annonce l'ouverture des nouveaux bâtiments dans le module 8 qui marque l'achèvement du campus Siemens Erlangen. Ce nouveau bâtiment regroupe tous les sites de l'entreprise à Nuremberg et dans ses environs, en Allemagne.

Un total de 18 nouveaux bâtiments dont une salle de réception et un laboratoire ont été construits.

Toutes les activités opérationnelles de Siemens sont représentées sur le campus, y compris Siemens Foundational Technologies, qui mène des recherches, le centre de l'entreprise Succursale de Franconia, qui soutient les clients et partenaires de la région, et Siemens Professional Education, qui propose formation et formation.

"Le campus signifie Innovation, collaboration et durabilité, démontrant comment le travail moderne, l'environnement et le développement urbain peuvent aller de pair avec succès. Le campus rend visible ce qui définit Siemens comme une entreprise technologique UNIQUE : la combinaison de technologie, d'expertise et de collaboration dans toutes les entreprises", a déclaré Veronika Bienert, directrice financière de Siemens et membre du Conseil de gestion responsable de la région métropolitaine de Nuremberg.