Siemens affirme ne pas constater d'augmentation du nombre d'attaques visant les systèmes de contrôle industriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Siemens SIEGn.DE a déclaré jeudi n’avoir détecté aucune augmentation du nombre d’attaques ni aucune vulnérabilité jusque-là inconnue sur ses produits destinés aux systèmes de contrôle industriels.

Plusieurs agences gouvernementales américaines ont averti jeudi que des pirates informatiques tentaient de s’introduire dans des appareils fabriqués par Siemens et utilisés pour faire fonctionner des infrastructures critiques.