Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: a vendu sa division Siemens Logistics information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 12:19









(CercleFinance.com) - Siemens annonce la vente de sa division Siemens Logistics à Vanderlande, une société détenue par Toyota Industries Corporation. Le prix d'achat (valeur d'entreprise) est de 300 millions d'euros.



Vanderlande est un partenaire mondial pour l'automatisation des processus logistiques dans les secteurs de l'entreposage, des aéroports et de la livraison de colis.



La clôture de la transaction est prévue dans le courant de l'année civile 2025, sous réserve des approbations réglementaires.



'Avec Vanderlande, nous ouvrons la voie à un développement commercial tourné vers l'avenir. En vendant Siemens Logistics, nous franchissons une nouvelle étape importante dans l'affinement de notre portefeuille en tant qu'entreprise technologique de premier plan.' a déclaré Ralf P. Thomas, directeur financier de Siemens.





Valeurs associées SIEMENS 178,84 EUR XETRA -0,36%