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Siemens a nommé Markus Grabmeier au poste de directeur général de sa division EP
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 16:22

Siemens a nommé Markus Grabmeier au poste de directeur général de sa division Produits électriques (EP) au sein de Smart Infrastructure.

Markus Grabmeier était dernièrement membre du Comité de direction d'Alfanar, basé à Riyad, en Arabie saoudite. Auparavant, il a passé près de 14 ans au sein de Siemens, occupant différents postes.

Avec environ 26 000 collaborateurs et 25 sites de production à travers le monde, l'unité commerciale EP est un fournisseur mondial de produits basse tension et d'outils logiciels pour une distribution d'énergie électrique, ainsi que pour la commutation, la protection, la mesure et la surveillance des systèmes d'alimentation basse tension.

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