Siemens : -22% vers 47E, bon support vers 45,5E information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 16:44









(CercleFinance.com) - C'est un véritable flash krach qui lamine le cours de Siemens : le titre plonge de -22% vers 47E/46,9E, effaçant tous ses gains depuis le 21 novembre dernier.

Cette zone pourrait cependant constituer un bon support, Siemens ayant testé à plusieurs reprises un plancher vers 45,5E du 16 au 21/11 puis brièvement le 11 décembre dernier.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 48,46 EUR XETRA -19,72%