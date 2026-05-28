Sidus Space s'effondre après une opération boursière directe de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions de Sidus Space ( SIDU.O ) ont chuté de 21,6 % à leur plus bas, pour clôturer en baisse de 16,2 % à 5,10 $

** Mercredi soir, la société spécialisée dans les technologies spatiales et de défense a annoncé le prix d'une offre directe enregistrée de 100 millions de dollars

** SIDU a vendu environ 19,7 millions d'actions à 5,08 dollars chacune, soit une décote de 16,6 % par rapport au dernier cours de clôture

** ThinkEquity a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour cette offre

** SIDU prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour son fonds de roulement et à des fins générales

** SIDU, dont le siège social est situé à Cap Canaveral, en Floride, comptait 80,9 millions d'actions en circulation au 14 mai

** À la dernière clôture, l'action SIDU affichait une hausse de 93,8 % depuis le début de l'année