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Sidetrade: un hedge fund texan prend 5,39% du capital
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 08:31

Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash annonce l'entrée à son capital du fonds texan Mission Trail Capital Management (MTCM), qui a acquis 80 659 actions, soit 5,39% du capital.

Spécialisé dans les éditeurs de logiciels, ce hedge fund devient ainsi le deuxième investisseur institutionnel américain à prendre une participation significative dans le groupe en moins de trois mois.

Le 3 mars 2026, Briarwood Chase Management, basé à New York, avait déjà porté sa participation à plus de 10% du capital. Le fonds mettait en avant, dans sa thèse d'investissement, l'avantage concurrentiel du Data Lake propriétaire de Sidetrade et son architecture nativement conçue pour l'intelligence artificielle.

Basé à Austin, Mission Trail Capital Management adopte une stratégie d'investissement concentrée sur un nombre restreint d'éditeurs de logiciels de premier plan, avec une approche de long terme fondée sur une analyse approfondie.

Son fondateur, Joshua Braden, souligne la qualité de l'exécution stratégique de Sidetrade et la valeur générée pour ses clients. Il évoque notamment des retours convergents faisant état d'une réduction du besoin en fonds de roulement et du DSO (Days Sales Outstanding) après le déploiement des solutions du groupe. Il met également en avant les investissements précoces réalisés dans un Data Lake propriétaire et dans l'intelligence artificielle, bien avant que ces technologies ne s'imposent comme des standards du marché.

Mission Trail Capital Management indique ainsi vouloir accompagner Sidetrade dans la poursuite de sa trajectoire de croissance.
Sidetrade publiera ses résultats annuels le 30 mars après Bourse.

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