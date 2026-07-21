Sidetrade signe un premier semestre record, porté par l'IA

Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash a enregistré un chiffre d'affaires de 34,8 MEUR au premier semestre 2026, en progression de 21% à taux de change constant ( 19% en données publiées). Les revenus d'abonnements, qui représentent désormais 90% du chiffre d'affaires, ont progressé de 26%, soutenus par l'intégration d'ezyCollect et la bonne tenue des revenus récurrents.

A périmètre comparable, la croissance organique des abonnements s'établit à 6%, la société rappelant que les prises de commandes record du premier semestre ne se traduiront pleinement dans le chiffre d'affaires qu'à partir de la fin de 2026.

Le semestre est surtout marqué par une dynamique commerciale historique. Les nouveaux abonnements ont bondi de 112%, permettant au groupe d'atteindre en seulement six mois 5,16 MEUR d'ARR, soit près de 80% du record annuel de 2024. Sidetrade attribue cette performance au succès de ses nouvelles solutions d'IA native, qui ont représenté plus d'un tiers des nouvelles commandes et renforcé son avantage concurrentiel dans les appels d'offres.

Fort de cette dynamique, le groupe estime avoir franchi un point d'inflexion dans son développement et aborde la seconde moitié de l'année avec une visibilité renforcée.

Sidetrade publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026 le 22 septembre prochain.