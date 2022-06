Si la transition écologique et énergétique est en marche, c’est aussi grâce à votre épargne

La transition écologique et énergétique est en marche

En 2021, les investissements mondiaux dans la transition énergétique ont atteint plus de 750 milliards de dollars dans le monde. Bien que loin encore des 2 300 milliards de dollars d'investissements annuels nécessaires pour atteindre le scénario « Net Zéro » *, il s'agit déjà de montants conséquents, et ce, rien que pour la transition énergétique. Si l'on prend aussi en compte les investissements réalisés pour financer le développement d'une économie circulaire et la préservation de la biodiversité, on dépasse alors déjà le PIB annuel de l'Allemagne* !

Saviez-vous qu'en choisissant d'investir votre épargne dans des produits d'investissement responsables, vous participiez aussi au financement de ces transitions ?

Investir dans un fonds comme Sycomore Europe Eco Solutions, c'est faire le choix d'une épargne qui participe au financement d'entreprises dont les produits et services contribuent activement à la transition écologique.



En matière d'investissement responsable, Sycomore AM est un pionnier : depuis plus de 20 ans, la société crée des solutions d'épargne responsables et soutient le développement d'entreprises qui évoluent entre « durabilité » et « innovation » et se donnent ainsi les moyens d'une croissance pérenne.

Lancé en 2015, le fonds Sycomore Europe Eco Solutions en est une belle illustration : il investit uniquement dans des entreprises que l'on qualifie désormais communément de « vertes ». Mais concrètement, qui sont-elles ?

Les acteurs de la transition écologique et énergétique : qui sont-ils ?

Il s'agit en fait d'un vaste écosystème d'entreprises dont les produits et/ou services impulsent, dans nos manières de consommer, de nous déplacer, de produire ou de cohabiter, les changements nécessaires pour faire face aux multiples enjeux de la transition écologique et énergétique : non seulement le climat mais aussi la biodiversité, l'eau, la gestion des déchets et des ressources, la qualité de l'air… tous concomitants.

Sur chacun de ces grands chantiers, c'est toute une chaîne de valeur à l'œuvre : ceux qui imaginent des solutions durables et responsables bien sûr, mais aussi tous ceux qui opèrent pour permettre leur mise en œuvre et leur fonctionnement dans le temps.

La gestion durable des ressources

Des entreprises de plus en plus nombreuses agissent désormais à la fois pour une meilleure gestion et pour une utilisation plus rationnelle de nos ressources naturelles :

Celles qui œuvrent pour une alimentation écoresponsable

Les producteurs et distributeurs de produits végétaux, d'alternatives aux protéines animales, de solutions contre le gaspillage alimentaire, l'agriculture raisonnée.

Les producteurs et distributeurs de produits végétaux, d'alternatives aux protéines animales, de solutions contre le gaspillage alimentaire, l'agriculture raisonnée. Celles qui veillent à la préservation de nos ressources naturelles

La gestion et le traitement de l'eau et la gestion durable des forêts et des sols.

La gestion et le traitement de l'eau et la gestion durable des forêts et des sols. Celles qui font de nos déchets des ressources

La collecte et le traitement des déchets, le recyclage et la revalorisation des matières, les alternatives biosourcées/recyclées et biodégradables ou recyclables, les services de partage et de réutilisation.

La collecte et le traitement des déchets, le recyclage et la revalorisation des matières, les alternatives biosourcées/recyclées et biodégradables ou recyclables, les services de partage et de réutilisation. Celles qui accompagnent les entreprises pour minimiser leurs impacts

Les services de dépollution, la mesure et le contrôle des pollutions, les services d'éco-design des produits et services.

La transition énergétique

La transition énergétique implique une consommation raisonnable et raisonnée d'énergie, plus de sources d'énergies propres et renouvelables, mais également des réseaux capables d'intégrer et de gérer ces sources d'énergies et d'optimiser les flux. Les entreprises à l'œuvre sont bien plus nombreuses que l'on peut l'imaginer :

Celles qui conçoivent une mobilité douce

Les constructeurs de véhicules : véhicules électriques, vélos, camions, trains, bus, tramway, bateaux LNG, etc. ; les services du transport : transport de biens bas-carbone, opérateurs de transports en commun, services de location et de co-voiturage ; la chaîne de valeur amont : équipementiers, sociétés de stockage de l'énergie, producteurs de matériaux légers, etc. ; les constructeurs et les opérateurs des infrastructures : rail, pistes cyclables, bornes de charge.

Les constructeurs de véhicules : véhicules électriques, vélos, camions, trains, bus, tramway, bateaux LNG, etc. ; les services du transport : transport de biens bas-carbone, opérateurs de transports en commun, services de location et de co-voiturage ; la chaîne de valeur amont : équipementiers, sociétés de stockage de l'énergie, producteurs de matériaux légers, etc. ; les constructeurs et les opérateurs des infrastructures : rail, pistes cyclables, bornes de charge. Celles qui permettent aux énergies propres de s'imposer

L'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables : les producteurs de bio fuels-biogaz durables, les équipementiers et la chaîne de valeur amont, les opérateurs, les développeurs, les constructeurs, les installateurs, les distributeurs spécialisés et les services de maintenance.

L'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables : les producteurs de bio fuels-biogaz durables, les équipementiers et la chaîne de valeur amont, les opérateurs, les développeurs, les constructeurs, les installateurs, les distributeurs spécialisés et les services de maintenance. Celles qui œuvrent pour une consommation d'énergie raisonnable et raisonnée

La chaîne de valeur : les câbliers, les points de connexion ; la gestion des réseaux d'énergie ; le développement et la maintenance des réseaux électriques ; les solutions d'efficacité énergétique : software et hardware électriques.

Et, entre les deux, l'ensemble des entreprises qui réinventent nos maisons à tous les étages : les producteurs de matériaux durables ou bas carbone, la rénovation, la gestion de l'eau, l'isolation et l'efficacité thermiques et énergétiques, les constructeurs de bâtiments avec certifications environnementales exigeantes.

Depuis plus de 20 ans, Sycomore AM s'engage pour vous aider à concrétiser vos projets et agir pour l'avenir de notre société. Alors, vous aussi, choisissez le monde que vous souhaitez financer. Devenez acteurs de votre épargne et donnez-lui le pouvoir qu'elle mérite.

*selon l'Agence Internationale de l'Energie (AIE)

Le fonds Sycomore Europe Eco Solutions présente un risque de perte en capital et n'offre aucune garantie de performance. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d'informations clés pour l'investisseur du fonds avant de prendre toute décision d'investissement.