SHOWROOMPRIVE : RESULTATS ANNUELS 2021

VOLUME D'AFFAIRES (GMV 1 ) À PRÈS DE 1 MD € (992 M€), CHIFFRE D'AFFAIRES : 724 M€ (+3,8%) ET EBITDA : 48 M€ (+14,7%) SOIT 6,7% DU CA PORTÉ PAR UN PREMIER SEMESTRE EXCEPTIONNEL

KPI CLIENTS NETTEMENT ORIENTÉS A LA HAUSSE : NOMBRE D'ACHETEURS CUMULÉ (+6,3%), PANIER MOYEN (+8,9%), NPS (+6PTS)

AMBITION D'ETRE LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE DU SMART SHOPPING

La Plaine Saint Denis, le 10 mars 2022 - Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans le smart shopping , publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année portée par un 1 er semestre très dynamique

Hausse de l'activité +3,8% en 2021 malgré la détérioration de l'environnement de marché au second semestre

Très bon 1 er semestre en progression de +28,3% porté en partie par les restrictions liées à la crise sanitaire et un effet de base favorable, suivi par un second semestre en baisse de -15% en raison d'un environnement de marché plus difficile lié notamment à la pénurie d'approvisionnements et d'un effet de base défavorable compte tenu du niveau d'activité très élevé au second semestre 2020

Attention portée à la qualité et au caractère premium grâce à une forte sélectivité de l'offre

Ralentissement de certains segments lié à la pénurie de stocks (Maison & Électroménager) et très forte accélération d'autres segments comme le Voyage et la Billetterie (+90% de croissance) qui bénéficient désormais d'une forte demande à la suite de la levée progressive des restrictions sanitaires

Augmentation des achats et ventes fermes de manière à sécuriser les stocks et à rester compétitif tout en gardant un contrôle strict du niveau de stock et de la capacité d'écoulement rentable à travers nos différents canaux de distribution

Poursuite de la montée en puissance du dropshipping , générant ainsi une meilleure satisfaction clients compte tenu de délais de livraison raccourcis

Très bonne performance de SRP Services, en croissance de +55%, tirée largement par SRP Media, acteur incontournable du Retail Media et de la data shopper

Ralentissement des ventes de Beauté privée après une année 2020 exceptionnelle, en raison de la migration de la plateforme. Une reconquête de clients sera nécessaire

Après une année 2021 test qui a permis d'ajuster les attentes des clients et des marques, la Marketplace est désormais pleinement opérationnelle

Forte progression de la rentabilité, y compris au deuxième semestre

EBITDA 2 de 48.2 M€ vs 42.0 M€ en 2020

Nette amélioration de la marge brute sur l'ensemble de l'année à 39,8% (contre 39,1% en 2020) sous l'effet de la montée en puissance des relais de croissance à forte valeur ajoutée

Maîtrise des charges opérationnelles (dépenses marketing optimisées grâce à de nouveaux dispositifs et l'amélioration continue de l'efficacité logistique) à 35,4% du chiffre d'affaires (versus 35,5% en 2020) permettant un effet de levier sur la rentabilité compte tenu de la croissance du chiffre d'affaires

Niveau d'EBITDA qui s'inscrit en forte amélioration et démontre une progression solide du taux de rentabilité

Forte contribution de SRP Services à l'EBITDA, y compris au second semestre 2021

Résultat net de 27,3 M€, en croissance de 96,1% par rapport à l'exercice 2020 sous l'effet de l'amélioration opérationnelle de la société.

Renforcement de la structure financière

Refinancement réussi de la totalité de la dette existante avec la mise en place d'un « Sustainability-linked syndicated facilities » d'un montant de 70 M€ à échéance 2026, qui permet de baisser le coût de financement et témoigne de la confiance renouvelée dans la dynamique du Groupe de la part des partenaires bancaires

Capitaux propres de 205,1 M€, renforcés par le résultat positif de l'exercice 2021

Trésorerie brute de 99,6 M€ avec un cash-flow libre positif de 36,1 M€ grâce à la bonne génération de cash

Remboursement des 35 M€ PGE annoncé en juin 2021

Trésorerie nette de 32,3 M€ au 31 décembre 2021 (49,5 M€ hors dettes locatives IFRS 16)

Une nouvelle ambition claire dans une économie post-covid-19

Le covid-19 a profondément changé la façon dont les clients consomment et achètent en ligne, ce qui nécessite d'accélérer l'adaptation des modèles économiques et de répondre aux nouvelles exigences du marché. Face à cette nouvelle donne économique qui appelle des transformations et de nouveaux investissements, Showroomprivé a pour ambition d'être la plateforme de référence du smart shopping en accompagnant la digitalisation des marques partenaires et en promouvant une consommation accessible et durable. L'objectif est de viser une croissance rentable et génératrice de cash dans la durée.

Perspectives moyen terme favorables en dépit d'éléments conjoncturels défavorables au S1 2022

Dans un contexte de marché dégradé depuis le début 2022, Showroomprivé anticipe une décroissance de son chiffre d'affaires sur le premier semestre et une pression accentuée sur ses conditions d'achat impactant ainsi sa marge brute. Le Groupe poursuit néanmoins ses efforts sur la rentabilité tout en continuant à investir et à développer ses relais de croissance. Les investissements en cours pour adapter notre proposition de valeur et étendre notre modèle de développement auront un impact négatif sur l'EBITDA dans les prochains mois. Nous restons confiants quant à la capacité de la société à délivrer une rentabilité solide compte tenu des améliorations importantes apportées à notre modèle au cours des dernières années. Le Groupe, aux fondamentaux très assainis, s'attend à une reprise de la dynamique d'activité dans la seconde partie de l'année et se tient prêt pour le rebond en visant l'excellence sur son cœur de métier et en développant des relais de croissance attractifs. Le calendrier de ce rebond reste sujet au retour à une normalisation des capacités de production et d'approvisionnement et du contexte macroéconomique et géopolitique.

CHIFFRES CLÉS 2021

(millions €) 2020 2021 Variation Variation en % GMV 962,6 992,5 +30,0 +3,1% Chiffre d'affaires net 697,5 723,8 +26,3 +3,8% Chiffre d'affaires Internet total 688,1 716,2 +28,1 +4,1% Marge Brute 273,0 288,1 +15,1 +5,5% Marge brute en % du CA 39,1% 39,8% - +0,7pt Charges opérationnelles 247,6 255,9 +8,3 +3,4% En % du chiffre du CA 35,5% 35,4% - -0,1pt EBITDA 42,0 48,2 +6,2 +14,7% Marge EBITDA en % du CA 6,0% 6,7% - +0,7pt Résultat net 13,9 27,3 +13,4 +96,1%

Le conseil d'administration de SRP Groupe s'est réuni le 10 mars 2022 et a arrêté les comptes consolidés pour l'exercice 2021. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Les vérifications spécifiques donnant lieu à l'émission du rapport d'audit sont en cours.

Commentant les résultats, François de Castelnau, Directeur Général délégué et Directeur Financier Groupe a déclaré :

« L'année 2021 a montré la solidité de notre activité, avec un 1 er semestre dynamique (notamment au 1 er trimestre), et un 2 ème semestre plus difficile dans un environnement de marché moins porteur pour l'e-commerce compte tenu des difficultés d'approvisionnement et de leur impact sur les stocks. La rentabilité a continué de progresser pour atteindre 48,2 M€ et une marge d'EBITDA de 6,7% grâce aux efforts continus en matière de contrôle des coûts et de montée en gamme. Nos actions stratégiques continuent également de produire leurs effets, aussi bien sur le plan commercial avec l'extension, toujours sélective, de notre portefeuille de marques, que sur le plan de l'efficacité opérationnelle. Notre situation financière est par ailleurs plus que jamais solide avec des capitaux propres de 205,1 M€ (renforcés par le résultat net 2021), un cash-flow opérationnel de 36,1 M€ et une trésorerie nette de 32,3 M€.

Dans un environnement de marché dégradé en 2022, marqué par des incertitudes sur les niveaux de stocks, les perturbations des chaines d'approvisionnements sur certains segments, la faiblesse de l'offre sur le segment de la mode - en raison des faibles commandes au cours des deux dernières années - et des problèmes de fret, l'évolution de l'activité au 1er semestre 2022 devrait être similaire à celle enregistrée au cours du deuxième semestre 2021. La pénurie de stocks devrait se résorber à partir du second semestre 2022 mais nous restons vigilants sur l'augmentation des prix des matières premières ainsi que l'évolution du contexte macroéconomique et géopolitique qui pourraient impacter les marges. Outre les conditions de marché, les investissements en cours pour adapter notre proposition de valeur et nos leviers de croissance auront par ailleurs un impact négatif sur l'EBITDA dans les prochains mois, mais ce dernier devrait néanmoins rester à un niveau solide sur l'année 2022 compte tenu des améliorations importantes apportées à notre modèle au cours des dernières années. »

Concernant les ambitions, David Dayan, Co-fondateur et Président Directeur-Général de Showroomprivé a déclaré :

« Pour la première fois le volume des ventes du Groupe s'approche du milliard d'euros en 2021. Les clients sont toujours plus nombreux, confiants, engagés et attirés par le renouvellement d'une offre de qualité. Les marques sont de plus en plus nombreuses à nous êtres fidèles et à travailler avec SRP Services, notre plateforme de services B2B. Je tiens aussi à souligner l'engagement sans faille des équipes, leur agilité et celle du Groupe, qui a permis d'adapter le modèle aux conditions de marché. Après avoir mené à bien notre plan Performance 2018-2020 et pour accélérer les chantiers et initiatives démarrées au cours des derniers mois, nous avons désormais une ambition claire : être la plateforme de référence du smart shopping en accompagnant la digitalisation des marques partenaires et en promouvant une consommation accessible et durable pour les membres de notre communauté. »

COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR TYPE D'INDICATEURS

Chiffre d'affaires

(milliers €) 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires Internet France 581,7 595,2 +2,3% International 106,4 121,0 +13,7% Chiffre d'affaires Internet Total 688,1 716,2 +4,1% Autres revenus 9,4 7,6 -18,5% Chiffre d'affaires net 697,5 723,8 +3,8%

Le chiffre d'affaires net 2021 du Groupe ressort à 724 millions d'euros, en croissance de +3,8% par rapport à 2020. Après un très bon 1 er semestre, en croissance à 2 chiffres (+28,3%), le Groupe a enregistré au 2 ème semestre un chiffre d'affaires net en recul de -15% sous l'effet du changement d'environnement de marché, qui marque une inflexion dans la dynamique d'activité des derniers trimestres pour le secteur du e-commerce. Alors que le début d'année 2021 avait démarré de manière très forte en raison notamment d'une base de comparaison très favorable et des restrictions liées à la crise sanitaire, dès le deuxième trimestre des signes de pénurie d'approvisionnement en composants électroniques ont pesé sur la performance d'un certain nombre de segments de marché, notamment l'Électroménager. Malgré une baisse de l'offre dans la mode, liée aux faibles commandes de production faites par nos marques partenaires sur les deux dernières années et à une faiblesse des capacités de fret de logistique, la croissance de l'activité n'aura été que peu impactée sur l'ensemble de l'année. La marque en propre IRL poursuit son développement et constitue par ailleurs un bon levier de recrutement clients. Le chiffre d'affaires de Beauté Privée s'inscrit en baisse (-11,3%) par rapport à 2020, ce qui s'explique par des difficultés rencontrées lors de la migration de la plateforme et le repositionnement marketing en cours.

De par sa structure agile, Showroomprivé a su au cours de l'année adapter son modèle aux conditions plus difficiles de marché.

En réalisant davantage de ventes fermes (+42%), sécurisant ainsi les stocks, en continuant à augmenter le dropshipping (+29%) au dépend des ventes conditionnelles, cette évolution du mix de vente a permis à Showroomprivé de générer une plus grande satisfaction clients grâce à la réduction des délais de livraisons.

Les ventes Internet en France s'élèvent à 595,2 millions d'euros en hausse de +2,3% sur l'ensemble de l'exercice, toujours globalement bien orientées sur les activités « core business » de vente en ligne malgré une certaine hétérogénéité : alors que certains segments comme la Maison et l'Électroménager ont ralenti sur la période, d'autres comme le Voyage et la Billetterie ont connu une forte reprise avec une croissance annuelle de plus de +90% liée à la levée de progressive des mesures de restriction des déplacements. Le développement des relais de croissance se poursuit à un rythme très soutenu, avec notamment une bonne performance de l'activité SRP Media qui a même enregistré un revenu mensuel record au mois de novembre. SRP Studios, qui a démarré son activité au 4 ème trimestre 2020, a déjà doublé ses revenus, grâce notamment au shooting du catalogue alimentaire pour un leader de la grande distribution. Lancée au 1 er semestre 2021 et en phase de test sur l'ensemble de l'année, la Marketplace va monter en puissance en 2022 et au cours des prochaines années. Sa contribution au chiffre d'affaires est encore modeste compte tenu de la reconnaissance de revenus sous IFRS 16, mais sa contribution à la GMV est satisfaisante et prometteuse.

À l'international, le chiffre d'affaires Internet progresse de +13,7% pour atteindre 121,0 millions d'euros, représentant plus de 16,6% du chiffre d'affaires du Groupe. Cette hausse provient de l'enrichissement de l'offre et de la bonne tenue des ventes de Saldi Privati en Italie. Le Portugal et l'Espagne ont connu une belle croissance, de même que le Maroc où a par ailleurs été ouvert Beauté Privée. La restructuration est maintenant achevée et l'activité connaît désormais une croissance rentable. Le recours à des bureaux de sourcing locaux a démontré tout sa pertinence et ces derniers sont devenus des apporteurs d'affaires clés.

Le chiffre d'affaires des autres activités (déstockage physique « wholesale » d'invendus ou de retour Internet), s'élève à 7,6 millions d'euros. L'évolution de cette ligne de revenus, non stratégique, dépend notamment des opérations ponctuelles de déstockage lancées par le Groupe sur le marché physique. Le meilleur écoulement récent par les canaux numériques, notamment au travers de notre outlet, ainsi que l'amélioration des retours produits engendrent aujourd'hui moins de résidus devant être écoulés par ce canal. Nous sommes satisfaits de la performance de cet outlet, qui constitue même un levier de recrutement pour nos activités en ligne.

Indicateurs clés de performance

2020 2021 Variation Volume d'affaires (GMV) 962,6 992,5 3,1% Acheteurs cumulés* (en millions) 3 10,632 11,298 6,3% Acheteurs** (en millions) 3 3,322 3,252 -2,1% dont acheteurs fidèles*** 2,475 2,492 0,7% En % du nombre d'acheteurs total 74% 77% 2,8% Nombre de commandes (en millions) 3 14,132 13,703 -3,0% Chiffre d'affaires par acheteur (IFRS) 3 188,1 202,9 7,9% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,3 4,2 -1,0% Taille du panier moyen 44,2 48,2 8,9%

* L'ensemble des acheteurs ayant effectué au moins un achat sur la plateforme du Groupe depuis son lancement

** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année

*** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année et au moins une commande lors des années précédentes

La GMV atteint près de 1 milliard d'euros à 992,5 millions d'euros en croissance de 30,0 millions d'euros (+3,1%) par rapport à 2020.

La dynamique d'acquisition de nouveaux membres et leur conversion en nouveaux acheteurs s'est poursuivie durant l'exercice, avec une hausse du nombre d'acheteurs cumulés de +6,3% en 2021, portant leur nombre à 11,3 millions. L'augmentation du nombre de clients fidèles (+3pts) confirme à nouveau la capacité de Showroomprivé à attirer durablement de nouveaux clients.

Le panier moyen est en hausse de 4 € sur un an (+8,9%) à 48,2 €, sous l'effet d'une plus grande sélectivité de l'offre et du recrutement de nouvelles marques premium, ce qui se traduit par un chiffre d'affaires par acheteur en croissance de +7,9% qui atteint 202,9 € contre 188,1 € un an plus tôt, et ce alors que le nombre moyen de commandes par acheteur est en très léger recul de -1%. La dépense annuelle moyenne est également en augmentation et atteint 277 €, battant ainsi le record de 2020.

La transformation des nouveaux acheteurs en acheteurs fidèles au cours l'exercice est également en hausse et représente un taux de 77% contre 74% au cours de l'exercice précédent.

La part de marché du Groupe 4 , intégrant Showroomprivé et Beauté Privée, se situe en moyenne à environ 24% sur le marché français. Cette part de marché demeure très solide et même en légère augmentation comparé à l'année précédente malgré l'intensification de la concurrence.

Le Groupe obtient par ailleurs des taux record de satisfaction client et de qualité de livraison pendant la période, qui se reflètent dans le niveau élevé d'engagement de sa base d'acheteurs fidèles (+6 points de NPS livré 5 50% contre 44% en 2020). Cette amélioration est visible sur tous les types de ventes et dans toutes les catégories de produits (sauf loisirs) et pour tous les profils d'acheteurs.

Rentabilité opérationnelle

(millions €) 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires net 697,5 723,8 3,8% Coût des ventes -424,5 -435,8 2,7% Marge brute 273,0 288,1 5,5% Marge brute en % du CA 39,1% 39,8% +0,7pts Marketing* -22,8 -29,3 28,2% en % du CA 3,3% 4,0% +0,7pt Logistique et traitement des commandes -162,6 -163,5 0,6% En % du CA 23,3% 22,6% -0,7pt Frais généraux et administratifs -62,1 -63,1 1,5% En % du CA 8,9% 8,7% -0,2pt Total des charges opérationnelles courantes -247,6 -255,9 3,4% En % du CA 35,5% 35,4% -0,1pt Résultat opérationnel courant 25,4 32,2 26,6% EBITDA 6 42,0 48,2 +14,7% Dont France 40,1 41,2 +1,1 Dont International 1,9 7,0 +5,1

Sur l'ensemble de l'année 2021, la marge brute s'établit à 288,1 millions d'euros en hausse de 15,1 millions d'euros. Elle ressort à 39,8% du chiffre d'affaires contre 39,1% sur l'exercice précédent. Cette progression de +0,7 points est principalement le fruit de :

La sélectivité des affaires, la qualité des offres proposées ;

La première exposition de ventes fermes réalisée au cours du premier semestre 2021 ;

Un strict contrôle des stocks et une gestion plus efficiente des retours ;

La montée en puissance de relais de croissance à forte valeur ajoutée, notamment SRP Media.

Cette amélioration de la marge brute s'est accompagnée d'une légère contraction des charges opérationnelles qui pèsent à hauteur de 35,4% du chiffre d'affaires contre 35,5% un an plus tôt, tout en augmentant logiquement en valeur absolue avec la croissance du chiffre d'affaires. Cette optimisation se répartit de la manière suivante :

Dépenses marketing contenues à 4% grâce à l'utilisation de canaux de communication plus ciblés permettant un meilleur taux de transformation (ROI), et ce, malgré l'augmentation générale des coûts d'acquisition clients des acteurs du e-commerce et des disponibilités d'audience moindres ;

grâce à l'utilisation de canaux de communication plus ciblés permettant un meilleur taux de transformation (ROI), et ce, malgré l'augmentation générale des coûts d'acquisition clients des acteurs du e-commerce et des disponibilités d'audience moindres ; Baisse du poids des frais logistiques à 22,6% du chiffre d'affaires (-0,7 point) , en l'absence notamment de surcoûts en 2020 liés aux acheminements dans un contexte sanitaire tendu. Le Groupe recueille les fruits de la rationalisation de sa chaîne logistique (entrepôts de stockage et sous-traitants). La poursuite de la transition du modèle vers le dropshipping a aussi permis de réduire les flux de commandes transitant par les réseaux logistiques du Groupe et en conséquence, les coûts associés. De plus, la montée en puissance du nouvel entrepôt automatisé permet l'absorption des nouveaux volumes avec des économies d'échelle associés ;

, en l'absence notamment de surcoûts en 2020 liés aux acheminements dans un contexte sanitaire tendu. Le Groupe recueille les fruits de la rationalisation de sa chaîne logistique (entrepôts de stockage et sous-traitants). La poursuite de la transition du modèle vers le dropshipping a aussi permis de réduire les flux de commandes transitant par les réseaux logistiques du Groupe et en conséquence, les coûts associés. De plus, la montée en puissance du nouvel entrepôt automatisé permet l'absorption des nouveaux volumes avec des économies d'échelle associés ; Stabilisation des frais généraux et administratifs à 8,7% du chiffre d'affaires contre 8,9% en 2020 grâce à une maîtrise de la masse salariale et une évolution contrôlée des embauches sur des besoins précis pour soutenir la croissance des activités.

L'EBITDA 2021 enregistre une progression importante de 14,7% à 48,2 millions d'euros contre 42,0 millions d'euros en 2020, sous l'effet de l'amélioration continue des charges opérationnelles et de la montée en puissance des relais de croissance à forte valeur ajoutée tel que SRP Media. Sur le second semestre uniquement, le Groupe a généré 15 millions d'euros d'EBITDA malgré le ralentissement de la croissance de -15% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Cette progression de l'EBITDA démontre la poursuite de la croissance rentable du Groupe et confirme la robustesse du modèle de Showroomprivé qui sait s'adapter aux évolutions du marché.

Après dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel avant produits et charges opérationnels s'établit à 32,2 millions d'euros, contre 25,4 millions d'euros sur l'exercice précédent.

Résultat net

(millions €) 2020 2021 Variation en % Résultat opérationnel courant 25,4 32,2 +26,6% Autres produits et charges opérationnels -3,7 -3,2 -13,5% Résultat opérationnel 21,7 28,9 +33,5% Coût de l'endettement financier -0,9 -1,1 24,6% Résultat avant impôt 20,8 27,8 +33,6% Impôts sur les bénéfices -6,9 -0,5 -92,5% Résultat net 13,9 27,3 +96,1%

*Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing.

Les autres produits et charges opérationnels de -3,2 millions d'euros sont composés de diverses charges non-courantes pour -1,5 million d'euros (restructuration logistique, litiges, honoraires, etc.) et de -1,7 million d'euros liés aux coûts des paiements en actions.

Les frais financiers restent maîtrisés à -1,1 million d'euros et le Groupe constate par ailleurs une faible charge d'impôt de -0,5 million d'euros contre -6,9 millions d'euros en 2020.

En conséquence, le résultat net du Groupe ressort à 27,3 millions d'euros, soit un quasi doublement par rapport à 2020.

Éléments de trésorerie

(millions €) 2020 2021 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles +40,3 +36,1 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -8,8 -12,8 Flux de trésorerie liés aux activités de financement +50,4 -54,7 Variation nette de la trésorerie +81,8 -31,3

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 36,1 millions en 2021 contre 39,6 millions d'euros en 2020, sous l'effet notamment de l'augmentation du BFR sur la période du fait de la saisie d'opportunité de stocks fermes ciblés liée au contexte sanitaire et de la moindre activité au Q4 2021.

Ces flux autofinancent largement les décaissements nets liés aux investissements inhérents à l'activité du Groupe, d'un montant de 12,7 millions d'euros sur la période, notamment dû aux travaux réalisés au siège social afin de permettre le flex office , d'investissements logistiques, ainsi qu'aux investissements informatiques liés à l'intégration de la plateforme Beauté Privée.

Devant cette solide performance opérationnelle et le renforcement de sa structure financière, le Groupe a décidé en juin 2021 de rembourser intégralement son PGE de 35 millions d'euros. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ressortent ainsi à -54,7 millions d'euros comprenant 1,1 M€ de versements d'intérêts financiers.

Bilan

ACTIF (millions €) 31/12/2020 31/12/2021 PASSIF (millions €) 31/12/2020 31/12/2021 Total Actifs non-courants 215,1 216,5 Total Capitaux propres 177,0 205,1 Total Actifs courants 265,7 220,4 Total Passifs non courants 80,9 54,6 Dont stocks et en-cours 60,9 62,6 Dont dettes financières 80,3 54,3 Dont Trésorerie et équivalent 130,8 99,6 Total Passifs courants 222,9 177,2 Dont dettes financières 39,6 12,9 Total Actifs 480,8 436,9 Total des Passifs 480,8 436,9

Les capitaux propres ressortent à 205,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le Groupe dispose d'une trésorerie disponible brute de 99,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. Le remboursement du PGE au 1 er semestre puis la renégociation de la dette bancaire en décembre 2021 a permis de réduire la dette financière brute à 67,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. Showroomprivé est ainsi en situation de trésorerie nette positive de 32,3 millions d'euros.

La dette financière nette inclut 17,2 millions d'euros de dettes locatives (IFRS 16) au 31 décembre 2021. Sans cet élément comptable, la trésorerie nette atteindrait 49,5 millions d'euros.

Le Groupe dispose ainsi d'une situation financière solide, qui lui permet d'être confiant pour la réalisation de ses ambitions.

STRATEGIE & PERSPECTIVES

La nouvelle donne économique post-covid-19 nécessite d'accélérer l'adaptation des modèles économiques pour répondre aux nouvelles exigences du marché. L'économie circulaire et la réduction de l'empreinte environnementale deviennent notamment des enjeux clé pour une majorité d'acheteurs en ligne. Showroomprivé affine ainsi sa proposition de valeur et passe à une nouvelle étape de sa stratégie.

Positionnement affirmé et différenciant d'acteur du smart shopping au service de la digitalisation des marques partenaires et engagé pour une consommation accessible et durable

Dans un environnement où les achats en ligne se sont largement généralisés et où les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants, Showroomprivé développe un modèle singulier de plateforme de confiance reposant sur des actifs uniques : un portefeuille de plus de 3 000 marques fidèles qui sont des partenaires au quotidien, une base de 25 millions de membres en augmentation constante avec des clients engagés, une offre généraliste de plus en plus premium.

L'économie circulaire est au cœur de l'ADN de Showroomprivé et de son activité au quotidien. La société a redonné une seconde vie et remis dans les circuits de distribution plus de 13,5 millions de pièces en 2021. Le sorting , assuré par une équipe de 200 personnes en France, permet la revalorisation de produits sortis du premier circuit de distribution. Showroomprivé va aujourd'hui plus loin et conduit des actions fortes pour la réduction de son impact environnemental et proposera au consommateur la possibilité d'identifier les produits de son catalogue au meilleur bilan environnemental. La société travaille également au quotidien sur la réduction de son empreinte carbone et la réduction de ses emballages en favorisant leur réemploi et en utilisant des matières recyclées pour limiter les déchets.

Showroomprivé a ainsi pour ambition d'être la plateforme de référence du smart shopping en accélérant la digitalisation des marques et en promouvant une consommation accessible et durable :

Assurer à ses membres des produits et services de qualité au meilleur prix, accompagnés d'un service client fiable et reconnu, et leur faire découvrir en continu de nouvelles marques

Être le partenaire privilégié des marques dans leur promotion commerciale, l'écoulement de leurs stocks et tous les aspects du développement de leurs ventes et de leur présence en ligne

Suite à son plan « performance 2018-2020 », le Groupe poursuit désormais une stratégie de croissance rentable et génératrice de cash dans la durée. L'évolution de la gouvernance et la mise en place d'un Comex de qualité et élargi en soutien de la Direction Générale sont un élément important dans la mise en œuvre de cette stratégie. François de Castelnau est devenu depuis le 1 er janvier 2022 Directeur Général Délégué en plus de sa fonction de Directeur Financier Groupe.

Perspectives moyen terme positives en dépit d'éléments conjoncturels défavorables au 1 er semestre 2022

Dans un contexte de marché dégradé depuis début 2022, Showroomprivé anticipe une décroissance de son chiffre d'affaires sur le premier semestre et une pression accentuée sur ses conditions d'achat impactant ainsi sa marge brute. Le Groupe poursuit néanmoins ses efforts sur la rentabilité tout en continuant à investir et à développer ses relais de croissance. Les investissements en cours pour adapter notre proposition de valeur et étendre notre modèle de développement auront un impact négatif sur l'EBITDA dans les prochains mois. Nous restons confiants quant à la capacité de la société à délivrer une rentabilité solide compte tenu des améliorations importantes apportées à notre modèle au cours des dernières années. Le Groupe, aux fondamentaux assainis, s'attend néanmoins à une reprise de la dynamique d'activité dans la seconde partie de l'année, en raison d'une base de comparaison moins exigeante amplifiée par un plus grand niveau de stocks disponibles attendus sur certains secteurs, d'un rattrapage dans les commandes et d'une hausse continue des activités de Billetterie-Voyage. Un retour normalisé du niveau de stock est attendu dès lors que les capacités de production et d'acheminement seront pleinement rétablies. Nous restons vigilants quant au contexte macroéconomique et géopolitique qui pourrait retarder la normalisation des capacités de production et d'approvisionnement.

Le Groupe se tient néanmoins prêt pour le rebond et se fixe pour objectifs de :

Continuer les actions visant à renforcer et fidéliser les grandes marques pour gagner des parts de marché ;

Poursuivre la montée en gamme et mettre l'emphase sur les verticales les plus porteuses dans les prochains mois ;

Développer les nouvelles activités les plus créatrices de valeur comme SRP Media, la Marketplace et SRP Studios ;

Diversifier les modèles d'achat-vente entre dropshipping , ventes conditionnelles et ventes fermes, tout en maintenant un contrôle strict quant à la gestion de stock ;

Renforcer les initiatives RSE liées notamment aux emballages et à la livraison, ainsi qu'à l'économie circulaire (extension du reconditionnement de produits et produits recyclés), cœur du programme Move Forward ;

Investir dans le marketing, l'IT, le service client et les talents pour bénéficier à plein du retour à une croissance plus forte du marché dans la deuxième partie de l'année ;

Grâce à une offre globale, régulièrement enrichie et en adéquation avec les attentes de sa cible, Showroomprivé reste parfaitement positionné pour tirer parti de la pénétration croissante de l'e-commerce dans les habitudes de consommation.

PROCHAINES INFORMATIONS

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022 le 21 avril 2022

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.

À PROPOS DE SHOWROOMPRIVE

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2021 un volume d'affaires brut TTC 7 de près d'1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 724 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, co-fondateur, et emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

1 Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus. Un tableau de réconciliation avec le chiffre d'affaires est disponible en annexe

2 L'EBITDA, selon la définition utilisée par la Société, est obtenu en éliminant du résultat net : l'amortissement des actifs reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises ; les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles ; les coûts des paiements en actions, qui comprennent la charge résultant de l'étalement de la juste valeur des actions gratuites et options de souscription d'actions attribuées au personnel ; les autres charges ou produits opérationnels non récurrents, le coût de l'endettement financier net et les autres produits et charges financiers, la charge d'impôt de l'année

3 Hors Beautéprivée.

4 Source FoxIntelligence, échantillon basé sur les principaux sites de ventes évènementielles : bazarchic beauté privée, bricoprivé, private sport shop, showrromprivé, the bradery, veepee, Zalando privé

5 Net promoter score - indicateur de la fidélité client

6 L'EBITDA, selon la définition utilisée par la Société, est obtenu en éliminant du résultat net : l'amortissement des actifs reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises ; les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles ; les coûts des paiements en actions, qui comprennent la charge résultant de l'étalement de la juste valeur des actions gratuites et options de souscription d'actions attribuées au personnel ; les autres charges ou produits opérationnels non récurrents, le coût de l'endettement financier net et les autres produits et charges financiers, la charge d'impôt de l'année.

7 Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus

ANNEXES

COMPTE DE RÉSULTAT

(milliers €) 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires net 697 508 723 846 3,8% Coût des marchandises -424 497 -435 776 2,7% Marge brute 273 011 288 071 5,5% Marge brute en % du chiffre d'affaires 39,1% 39,8% +7pts Marketing 1 -22 840 -29 284 28,2% en % du chiffre d'affaires 3,3% 4,0% +0,7pt Logistique et traitement des commandes -162 603 -163 517 0,6% en % du chiffre d'affaires 23,3% 22,6% -0,7pt Frais généraux et administratifs -62 145 -63 086 1,5% en % du chiffre d'affaires 8,9% 8,7% -0,2pt Total des charges opérationnelles -247 588 -255 885 3,4% en % du chiffre d'affaires 35,5% 35,4% -0,1pt Résultat opérationnel courant 25 423 32 186 26,6% Autres produits et charges opérationnels -3 738 -3 244 -13,5% Résultat opérationnel 21 685 28 942 33,5% Coût de l'endettement financier -905 -1 125 24,6% Autres produits et charges financiers 31 -18 -167,4% Résultat avant impôt 20 811 27 799 33,6% Impôts sur les bénéfices -6 900 -515 -92,5% Résultat net 13 911 27 284 96,1% EBITDA 42 015 48 206 14,7% EBITDA en % du chiffre d'affaires 6,0% 6,7% +0,7pt

1 Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise, est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing.

INDICATEURS DE PERFORMANCE 1

2020 2021 Variation INDICATEURS CLIENTÈLE Acheteurs cumulés (en milliers) 10 632 11 298 6,3% France 8 291 8 877 7,1% International 2 340 2 421 3,4% Acheteurs (en milliers) 3 322 3 252 -2,1% France 2 693 2 625 -2,5% International 629 627 -0,2% Chiffre d'affaires par acheteur (€) 188 202,9 7,9% France 193 205,6 6,5% International 167 191,6 14,7% COMMANDES Nombre de commandes (en milliers) 14 132 13 703 -3,0% France 11 568 11 058 -4,4% International 2 564 2 644 3,1% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,2 4,2 0,3% France 4,3 4,2 -2,0% International 4,0 4,2 5,3% Taille du panier moyen (€) 44,2 48,2 8,9% France 44,9 48,8 8,6% International 40,9 45,5 11,1%

1 Hors Beauteprivee

BILAN

(milliers €) 31/12/2020 31/12/2021 ACTIFS NON COURANTS Goodwill 123 685 123 685 Autres immobilisations incorporelles 51 341 49 155 Immobilisations corporelles 38 805 36 905 Autres actifs non-courants 1 271 6 755 Total des actifs non-courants 215 102 216 500 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 60 924 62 564 Clients et comptes rattachés 20 307 20 311 Créances d'impôt 1 873 928 Autres actifs courants 51 772 37 039 Trésorerie et équivalents de trésorerie 130 833 99 551 Total des actifs courants 265 708 220 394 Total des actifs 480 811 436 894 Emprunts et dettes financières 80 289 54 317 Engagements envers le personnel 147 206 Autres provisions 439 57 Impôts différés - 29 Total des passifs non-courants 80 876 54 609 Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 39 593 12 946 Fournisseurs et comptes rattachés 132 205 119 722 Autres passifs courants 51 115 44 496 Total des passifs courants 222 913 177 164 Total des passifs 303 788 231 773 Total des capitaux propres 177 023 205 121 Total des passifs et des capitaux propres 480 811 436 894

FLUX DE TRESORERIE

(milliers €) 2020 2021 Résultat net consolidé 13 911 27 284 Ajustements et autres 17 299 17 624 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 31 210 44 908 Élim, de la charge (produit) d'impôt 6 900 515 Élim, du coût de l'endettement financier net 905 1 125 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 2 706 - 5 122 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 41 721 46 426 Impôts payés - 1 446 -5 285 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 40 275 36 141 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles - 9 671 - 12 040 Variation des prêts et avances consentis 120 -1 029 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 716 305 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement - 8 835 -12 764 Augmentation de capital 9 099 72 Cession (acquisition) nette d'actions propres 284 -251 Émission d'emprunts 85 000 49 675 Remboursement d'emprunts - 43 212 - 102 993 Intérêts financiers nets versés et autres - 787 - 1 240 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 50 384 - 54 737 Incidence de la variation des taux de change -39 78 Variation de la trésorerie +81 785 - 31 282

RÉCONCILIATION DE L'EBITDA

(milliers €) 2020 2021 Résultat net 13 911 27 284 Amortissements classiques -5 515 -5 062 Amortissements IFRS16 -3 259 -3 014 Amortissements crédit-bail -78 -175 Amortissements R&D -6 605 -6 635 Amortissements PPA -1 134 -1 134 Autres produits et charges financiers -3 738 -3 244 Coût de l'endettement financier -874 -1 143 Impôt sur les bénéfices -6 900 -515 EBITDA 42 015 48 206

RECONCILIATION DE LA GMV

(milliers €) 2020 2021 Ventes Internet brutes 939 796 963 822 TVA -149 146 -151 316 Impact sur la comptabilisation du chiffre d'affaires -112 117 -112 583 Ventes non-Internet & Autres 18 975 23 920 Chiffre d'affaires net IFRS 697 508 723 848

(milliers €) 2020 2021 Ventes Internet brutes 939 796 963 822 Autres services et autres revenus 22 770 28 704 Gross Merchandise Volume 962 566 992 526

