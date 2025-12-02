SHOWROOMPRIVE : Report de l'assemblée générale du groupe Showroomprivé

Report de l'assemblée générale du groupe Showroomprivé qui se tiendra avant le 31 mars 2026.

La Plaine Saint Denis, France, le 02 décembre 2025, 8h30 CET – Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce l'ensemble de ses actionnaires qu'elle a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny la prolongation du délai légal pour tenir son Assemblée générale au titre de l'exercice 2024.

La décision de demander cette prolongation s'inscrit dans la continuité des communiqués de presse précédents ; l'avancement de la revue stratégique lancée au 2 e trimestre 2025 ne permet pas encore à ce jour de se faire une opinion définitive sur la valorisation de certains actifs, dont la valeur nette du goodwill. Les états financiers consolidés n'ont pas encore pu être ré-arrêtés par le Conseil d'Administration et le document d'enregistrement universel n'a donc pas pu être finalisé.

La Société informera le marché de la date de convocation de l'assemblée générale – qui se tiendra avant le 31 mars 2026 – ainsi que de la date de publication de son document d'enregistrement universel (DEU) 2024 (contenant le rapport financier annuel 2024).

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2024 un volume d'affaires brut TTC de près de 1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros (étant rappelé que les comptes clos au 31 décembre 2024 n'ont pas encore fait l'objet d'un nouvel arrêté par le Conseil d'administration à ce jour). Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

http://showroomprivegroup.com

