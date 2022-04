SHOWROOMPRIVE : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

La Plaine Saint Denis, le 28 avril 2022 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans le smart shopping , annonce la mise à disposition de son Document d'enregistrement universel 2021 contenant le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, et son dépôt auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le Document d'enregistrement universel 2021 intègre notamment:

le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes ;

la déclaration de performance extra-financière (DPEF) ainsi que le rapport de vérification de l'organisme tiers indépendant y afférent ;

le descriptif du programme de rachat d'actions.

Le Document d'enregistrement universel 2021 est accessible gratuitement sur le site Internet de SRP Groupe ( www.showroomprivegroup.com ) et sur le site Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ). Il est également disponible au siège de la société, SRP Groupe au 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France.

À PROPOS DE SHOWROOMPRIVE

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2021 un volume d'affaires brut TTC [1] de près d'1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 724 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, cofondateur, et emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : https://showroomprivegroup.com

CONTACTS

Showroomprivé

Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs

investor.relations@showroomprive.net



Priscilla Le Minter, Communication

priscilla.leminter@showroomprive.net Taddeo

+33 6 58 53 45 91

presse.showroomprive@taddeo.fr

[1] Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWpukZhulmubnGlvaZlnl2OWbGeTk5PKbmXInGhrlcrKaG9kmJljm5aYZnBll2Zt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition du document d'enregistrement universel ou de ses actualisations Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74217-2022.04.28-cp-mise-a-disposition-urd-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com