Showroomprivé: les rumeurs de départ du DG délégué démenties information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - Showroomprivé a apporté lundi un démenti aux rumeurs évoquant une possible démission de son directeur général délégué, François de Castelnau.



'Ce dernier est totalement engagé aux côtés de David Dayan et de l'ensemble des équipes, qu'il accompagne depuis plus de cinq ans', assure le spécialiste de la vente événementielle dans un bref communiqué.



Selon des informations parues dans la presse, François de Castelnau serait pressenti pour relancer l'enseigne Gifi, en difficulté financière, après que les banques créancières aient décidé d'écarter de ses fonctions opérationnelles le fondateur de la chaîne de magasins de décoration, Philippe Ginestet.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Showroomprivé progressait de 3,7% lundi matin dans le sillage de ce démenti, après avoir touché la semaine passée de nouveaux plus bas depuis l'été 2020.





Valeurs associées SHOWROOMPRIVE 0,75 EUR Euronext Paris +7,74%