 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Greenpeace asperge de peinture la place de l'Étoile à Paris
information fournie par AFP 12/12/2025 à 14:16

La place de l'Etoile à Paris a pris le 12 décembre 2025 une couleur orangée après avoir été aspergée de peinture par des militants écologistes dénonçant le peu d'avancées, 10 ans après l'Accord de Paris sur le climat ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La place de l'Etoile à Paris a pris le 12 décembre 2025 une couleur orangée après avoir été aspergée de peinture par des militants écologistes dénonçant le peu d'avancées, 10 ans après l'Accord de Paris sur le climat ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Des militants de l'ONG Greenpeace ont aspergé de peinture vendredi à Paris les pavés de la place de l'Étoile pour protester contre les modestes avancées de l'accord de Paris sur le climat, adopté il y a dix ans jour pour jour.

Vers 11H15, a constaté un journaliste de l'AFP, ces militants, accompagnés de ceux d'Action justice climat et d'Action non-violente COP21, ont aspergé de la peinture de couleur orange foncé, aux "pigments naturels", "pas nocive et qui s'efface à l'eau" selon eux, le sol de la place où se trouve l'Arc de triomphe, sur le rond-point en haut de la célèbre avenue des Champs-Élysées.

Les militants climatiques ont déployé plusieurs banderoles près du rond-point. L'une d'elles arborait le message "10 ans de sabotage climatique".

Ils se sont dispersés au moment de l'arrivée de la police, alors que les voitures continuaient à circuler sur le rond-point.

Adopté par la quasi-totalité des pays du monde à la COP21 le 12 décembre 2015, l'accord de Paris fixait l'objectif de maintenir la hausse de la température moyenne mondiale "bien en deçà de 2°C" par rapport à l'ère pré-industrielle et de poursuivre les efforts pour la contenir à 1,5°C.

De nombreuses voix, dont celle du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, ont toutefois reconnu récemment que l'objectif de 1,5°C ne serait pas tenu à court terme.

La dernière COP qui s'est tenue au Brésil en novembre s'est par ailleurs terminée sur de modestes engagements, sans citer les énergies fossiles dans ses conclusions.

Des militants pour le climat brandissent une banderole devant l'Arc de triomphe à Paris le 12 décembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Des militants pour le climat brandissent une banderole devant l'Arc de triomphe à Paris le 12 décembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Il faut faire des choses spectaculaires qui vont attirer l'attention des journalistes, des gens et de l'État pour faire parler de ça. C'est un peu navrant, mais c'est ça la résistance citoyenne aujourd'hui, c'est trouver des moyens innovants d'attirer l'attention sur ces sujets", a expliqué à l'AFP Jason Temaui Man, un militant pro-climat polynésien ayant participé à l'action organisée par Greenpeace.

Le ministère de la transition écologique a prévu de son côté de commémorer les dix ans de l'accord de Paris avec des tables-rondes, en présence du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et de l'ancien président de la COP21, Laurent Fabius.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 14:34

    Pas très écolo et vite une amende

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les 27 doivent trouver vendredi une solution provisoire pour taxer les montagnes de petits colis chinois importés dans l'Union européenne "dès que possible" en 2026, sans attendre l'échéance initiale fixée à 2028 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Les petits colis chinois entrant dans l'UE seront taxés 3 euros à partir de juillet 2026
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:59 

    Trois euros à compter du 1er juillet 2026: les Etats européens se sont entendus vendredi sur la taxation des petits colis importés dans l'Union européenne, une mesure qui vise à contrer l'afflux de produits chinois à bas prix sur le marché européen. Voici comment ... Lire la suite

  • Des épaves de bateaux sur le front de mer après le passage du cyclone Chido en 2024 à Mamoudzou, le 3 décembre 2025 à Mayotte ( AFP / Marine GACHET )
    À Mayotte, les déchets du cyclone Chido empoisonnent toujours l'île
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:53 

    Sur le front de mer de Mamoudzou, un voilier éventré repose encore sur un trottoir, un an après que le cyclone Chido a dévasté Mayotte. À ses pieds, des débris de coques et des morceaux de polyester s'enfoncent dans les rochers. La scène rappelle le lendemain du ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les investisseurs font la fine bouche sur les résultats de Broadcom
    information fournie par AOF 12.12.2025 14:42 

    (AOF) - Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net ... Lire la suite

  • Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, le 10 décembre 2025 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )
    Nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:36 

    De nouvelles sanctions contre des compagnies maritimes opérant au Venezuela et des proches du président Nicolas Maduro ont été imposées par Washington, après la saisie spectaculaire d'un pétrolier par les Etats-Unis, dénoncée par Caracas comme de la "piraterie". ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank