Showroomprivé dans le rouge en 2025, ses ventes continuent de s'effriter

( POOL / CHRISTOPHE ENA )

Showroomprivé (SRP Groupe) a annoncé mercredi une perte nette d'environ 31 millions d'euros avec une baisse de 13% de son chiffre d'affaires en 2025, alors que ses ventes continuent de s'effriter début 2026.

L'acteur de la vente événementielle reste donc dans le rouge après une perte nette de 133 millions d'euros en 2024.

En 2025, son chiffre d'affaires s'élève à 559 millions d'euros, en baisse de 13,5%.

Le groupe européen explique notamment ces mauvaises performances en raison de la "concurrence accrue avec le développement des plateformes d'ultra fast fashion en France" sur le marché de la vente en ligne.

Initialement prévus pour le 25 mars dernier, les résultats annuels du groupe ont été repoussés "par la nécessité de laisser aux commissaires aux comptes le temps nécessaire pour finaliser leurs travaux d'audit", avait justifié en mars Showroomprivé.

Pour faire face à ces vents contraires, le groupe avait dit envisager un projet de réorganisation qui "pourrait entraîner jusqu’à 121 suppressions de postes (soit 11% de ses effectifs, NDLR) pour motif économique au cours du deuxième trimestre 2026".

Il a également cédé sa participation majoritaire en décembre dans la plateforme de mode The Bradery "pour une valeur de 22 millions d'euros".

En outre, Showroomprivé renégocie sa dette bancaire de 40 millions d'euros et son remboursement a été prolongé de deux ans dans le cadre d'un protocole de conciliation signé en janvier.

Son PDG, David Dayan, indique dans le communiqué que dans ce "marché en mutation", Showroomprivé a "engagé une transformation en profondeur".

A savoir le "recentrage sur les offres à plus forte valeur, (la) montée en puissance de (leurs) relais de croissance, la refonte de (leur) organisation commerciale, accélération sur la data, la technologie et l’IA."

"Nos résultats 2025 reflètent cette phase de transition", estime encore le dirigeant.

Mais au premier trimestre 2026, son chiffre d'affaires continue de baisser (-5,78%) pour s'établir à 105,3 millions d'euros.

Créé en 2006 et basé en France, Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne spécialisé dans la mode et collaborant avec plus de 3.000 marques.