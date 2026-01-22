SHOWROOMPRIVE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

La Plaine Saint Denis, le 22 janvier 2026 – Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman, publie ce jour le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par SRP GROUPE à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 687 939 titres
- 75 406,2 euros
Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, le 20 mai 2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 172 558 titres
- 146 195 euros
Sur la période du 1 er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ont été exécutées :
- 799 transactions à l'achat
- 514 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 465 661 titres et 211 855 euros à l'achat
- 574 352 titres et 253 935 euros à la vente
À propos de showroomprive
Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.
Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2024 un volume d'affaires brut TTC [1] de près de 1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.
Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com
ContactS
|Showroomprivé
|NewCap
|Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net
|
Communication financière
Thomas Grojean, Louis-Victor Delouvrier
|showroomprive@newcap.eu
|
Anthony Alfont
Relations. presse@showroomprive.net
|
Relations médias financiers
Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau
showroomprive@newcap.eu
Annexe
|ACHAT
|VENTE
|Date
|Nb. de transactions
|Nb. de titres
|Prix
|Nb. de transactions
|Nb. de titres
|Prix
|Total
|799
|465 661
|211 855,11
|514
|547 352
|253 935,11
|01/07/2025
|3
|1 501
|690,46
|1
|1
|0,46
|02/07/2025
|7
|4 215
|1 917,84
|2
|101
|46,97
|03/07/2025
|3
|1 501
|687,47
|3
|498
|231,57
|04/07/2025
|12
|1 511
|695,32
|20
|45 236
|21 958,90
|07/07/2025
|9
|1 601
|800,90
|2
|30
|15,06
|08/07/2025
|1
|1
|0,50
|16
|25 655
|13 155,07
|09/07/2025
|4
|3 001
|1 635,54
|8
|19 006
|10 419,26
|10/07/2025
|3
|1 501
|816,55
|1
|1
|0,55
|11/07/2025
|18
|18 001
|9 360,49
|0
|0
|0
|14/07/2025
|1
|10
|5,16
|1
|10
|5,20
|15/07/2025
|8
|2 751
|1 408,02
|1
|1
|0,52
|16/07/2025
|6
|6 516
|3 253,79
|1
|1
|0,51
|17/07/2025
|4
|182
|88,45
|5
|8 479
|4 201,93
|18/07/2025
|2
|1 793
|871,40
|3
|5 020
|2 459,84
|21/07/2025
|2
|1 500
|727,50
|0
|0
|0
|22/07/2025
|3
|2 037
|987,30
|4
|10 831
|5 283,64
|23/07/2025
|5
|4 964
|2 389,65
|1
|5 000
|2 410
|24/07/2025
|5
|3 000
|1 413
|0
|0
|0
|25/07/2025
|5
|2 910
|1 356,82
|0
|0
|0
|28/07/2025
|6
|2 345
|1 073,26
|4
|5 001
|2 345,47
|29/07/2025
|1
|1
|0,47
|4
|401
|187,67
|30/07/2025
|8
|2 437
|1 122,15
|1
|1
|0,46
|31/07/2025
|4
|4 501
|2 067,47
|3
|501
|233,97
|01/08/2025
|5
|2 208
|1 014,26
|1
|1
|0,46
|04/08/2025
|4
|2 295
|1 005,21
|1
|1
|0,44
|05/08/2025
|9
|3 000
|1 374
|4
|5 100
|2 397
|06/08/2025
|4
|1 006
|468,80
|1
|1
|0,47
|07/08/2025
|2
|496
|231,14
|7
|5 001
|2 330,47
|08/08/2025
|4
|3 001
|1 387,97
|5
|847
|394,70
|11/08/2025
|4
|1 501
|699,47
|3
|4 155
|1 936,23
|12/08/2025
|1
|1
|0,47
|13
|40 594
|19 540,34
|13/08/2025
|1
|1
|0,50
|2
|1 501
|750,50
|14/08/2025
|1
|1
|0,50
|1
|1
|0,50
|15/08/2025
|1
|1
|0,50
|12
|6 344
|3 275,72
|18/08/2025
|6
|4 501
|2 340,53
|4
|514
|277,55
|19/08/2025
|13
|8 678
|4 401,50
|10
|6 547
|3 419,73
|20/08/2025
|6
|5 391
|2 803,32
|4
|1 599
|848,44
|21/08/2025
|2
|98
|50,98
|1
|1
|0,54
|22/08/2025
|5
|2 014
|1 074,30
|2
|901
|486,54
|25/08/2025
|10
|6 019
|3 174,99
|2
|1 526
|814,78
|26/08/2025
|7
|3 063
|1 601,17
|3
|1 115
|588,72
|27/08/2025
|11
|5 919
|3 060,37
|2
|400
|211,20
|28/08/2025
|8
|10 324
|5 125,22
|2
|68
|35,09
|29/08/2025
|11
|7 500
|3 609
|1
|29
|14,33
|01/09/2025
|5
|4 500
|2 151
|2
|16
|7,78
|02/09/2025
|3
|3 000
|1 410
|4
|1 600
|765,19
|03/09/2025
|4
|1 501
|711,47
|2
|101
|48,67
|04/09/2025
|4
|1 679
|785,06
|5
|3 854
|1 811,38
|05/09/2025
|7
|4 323
|2 020,88
|13
|9 091
|4 400,36
|08/09/2025
|14
|10 501
|5 082,50
|10
|5 854
|2 984,77
|09/09/2025
|9
|4 893
|2 393,66
|1
|1
|0,50
|10/09/2025
|2
|678
|325,45
|4
|10
|4,85
|11/09/2025
|5
|1 864
|894,72
|3
|5
|2,42
|12/09/2025
|9
|10 569
|4 854,12
|1
|1
|0,48
|15/09/2025
|10
|6 001
|2 734,97
|1
|1
|0,47
|16/09/2025
|3
|793
|358,44
|1
|1
|0,46
|17/09/2025
|4
|698
|322,48
|1
|1
|0,47
|18/09/2025
|4
|2 274
|1 043,24
|1
|1
|0,46
|19/09/2025
|6
|3 739
|1 678,83
|6
|329
|151,33
|22/09/2025
|3
|1 501
|678,45
|3
|4 871
|2 256,24
|23/09/2025
|4
|3 512
|1 642,04
|2
|2 649
|1 245,13
|24/09/2025
|4
|524
|244,71
|6
|142
|67,02
|25/09/2025
|3
|618
|288,61
|2
|2 409
|1 137,05
|26/09/2025
|4
|1 862
|860,24
|1
|1
|0,46
|29/09/2025
|2
|461
|212,99
|1
|1
|0,47
|30/09/2025
|4
|2 028
|944,44
|7
|7 983
|3 823,36
|01/10/2025
|4
|1 501
|720,49
|5
|1 111
|544,14
|02/10/2025
|7
|6 001
|2 817,48
|1
|1
|0,48
|03/10/2025
|3
|3 000
|1 393,50
|2
|2 599
|1 221,53
|06/10/2025
|5
|1 747
|797,15
|1
|1
|0,46
|07/10/2025
|4
|3 001
|1 371,46
|0
|0
|0
|08/10/2025
|4
|1 683
|758,58
|1
|1
|0,45
|09/10/2025
|5
|4 073
|1 798,13
|11
|875
|391,90
|10/10/2025
|2
|1 501
|670,95
|5
|3 139
|1 401,20
|13/10/2025
|6
|4 500
|1 975,50
|0
|0
|0
|14/10/2025
|4
|1 509
|651,85
|5
|5 266
|2 322,63
|15/10/2025
|5
|3 001
|1 326,45
|4
|3 724
|1 663,48
|16/10/2025
|17
|18 001
|8 114,01
|19
|32 475
|16 562,25
|17/10/2025
|4
|2 201
|968,44
|5
|7 798
|3 550,08
|20/10/2025
|8
|2 104
|955,22
|2
|2
|0,92
|21/10/2025
|9
|8 398
|3 748,19
|1
|1
|0,45
|22/10/2025
|5
|3 263
|1 464,76
|2
|101
|45,85
|23/10/2025
|3
|2 739
|1 219,65
|3
|151
|68,55
|24/10/2025
|4
|4 501
|2 010,45
|1
|1
|0,45
|27/10/2025
|3
|1 026
|466,82
|7
|8 573
|3 898,29
|28/10/2025
|5
|1 976
|894,59
|3
|52
|23,82
|29/10/2025
|2
|1 700
|772,40
|6
|9 120
|4 231,29
|30/10/2025
|9
|9 426
|4 373,33
|2
|2
|0,95
|31/10/2025
|43
|6 066
|2 803,06
|2
|71
|33,16
|03/11/2025
|9
|3 575
|1 626,75
|2
|2 628
|1 206,25
|04/11/2025
|5
|4 035
|1 833,39
|3
|840
|385,56
|05/11/2025
|2
|1 501
|678,46
|2
|2
|0,92
|06/11/2025
|4
|1 501
|678,46
|2
|2
|0,92
|07/11/2025
|4
|3 001
|1 348,95
|1
|1
|0,45
|10/11/2025
|6
|4 288
|1 908,17
|5
|5 203
|2 336,19
|11/11/2025
|3
|3 001
|1 329,46
|8
|2 002
|894,92
|12/11/2025
|5
|4 501
|2 031,46
|1
|1
|0,46
|13/11/2025
|6
|4 305
|1 923,62
|1
|1
|0,45
|14/11/2025
|3
|1 697
|757,78
|3
|2 246
|1 008,46
|17/11/2025
|7
|3 000
|1 333,50
|0
|0
|0
|18/11/2025
|6
|6 001
|2 604,44
|1
|1
|0,44
|19/11/2025
|2
|1 501
|642,43
|1
|1
|0,43
|20/11/2025
|6
|4 501
|1 881,43
|1
|1
|0,43
|21/11/2025
|3
|1 501
|615,41
|10
|21 579
|9 085,11
|24/11/2025
|8
|3 048
|1 282,70
|1
|1
|0,43
|25/11/2025
|21
|1 454
|596,14
|2
|191
|78,50
|26/11/2025
|4
|4 501
|1 813,91
|3
|4 688
|1 922,09
|27/11/2025
|2
|1 501
|585,39
|2
|1 243
|487,25
|28/11/2025
|60
|4 998
|1 998,72
|14
|37 636
|15 416,33
|01/12/2025
|12
|16 004
|5 908,52
|22
|32 315
|13 499,40
|02/12/2025
|8
|9 001
|3 570,40
|12
|15 454
|6 657,53
|03/12/2025
|14
|10 501
|4 473,44
|2
|1 501
|657,44
|04/12/2025
|8
|9 001
|3 783,44
|5
|6 001
|2 628,44
|05/12/2025
|7
|10 500
|4 369,50
|3
|7 543
|2 971,43
|08/12/2025
|4
|4 338
|1 747,20
|1
|1
|0,40
|09/12/2025
|17
|9 164
|3 643,11
|3
|75
|30,52
|10/12/2025
|4
|1 898
|747,85
|1
|1
|0,40
|11/12/2025
|5
|4 105
|1 596,32
|3
|2 489
|990,62
|12/12/2025
|4
|3 001
|1 179,40
|2
|451
|179,50
|15/12/2025
|4
|3 001
|1 170,40
|14
|29 811
|12 335,94
|16/12/2025
|6
|4 501
|1 902,43
|3
|273
|116,03
|17/12/2025
|6
|3 512
|1 469,94
|2
|2
|0,85
|18/12/2025
|3
|990
|405,90
|1
|1
|0,41
|19/12/2025
|7
|4 017
|1 664,98
|9
|9 012
|3 873,05
|22/12/2025
|2
|1 477
|620,36
|8
|8 443
|3 724,56
|23/12/2025
|0
|0
|0
|7
|9 302
|4 146
|24/12/2025
|1
|1
|0,45
|11
|6 001
|2 709,45
|29/12/2025
|1
|1
|0,45
|7
|11 026
|5 115,15
|30/12/2025
|9
|10 501
|4 860,47
|7
|13 376
|6 519,44
|31/12/2025
|2
|1 501
|765,51
|1
|1
|0,51
- SECURITY MASTER Key : yG5ykpaXZmvInnBtaZ5pl2WVnJpoxGObmmbHl2lpl5iab22TlpyXb5zIZnJnlmVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96109-srp-groupe-cp-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-31-12-2025-fr.pdf
