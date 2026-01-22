SHOWROOMPRIVE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

La Plaine Saint Denis, le 22 janvier 2026 – Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman, publie ce jour le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par SRP GROUPE à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

687 939 titres

75 406,2 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, le 20 mai 2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

172 558 titres

146 195 euros

Sur la période du 1 er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ont été exécutées :

799 transactions à l'achat

514 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

465 661 titres et 211 855 euros à l'achat

574 352 titres et 253 935 euros à la vente

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2024 un volume d'affaires brut TTC [1] de près de 1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Annexe

ACHAT VENTE Date Nb. de transactions Nb. de titres Prix Nb. de transactions Nb. de titres Prix Total 799 465 661 211 855,11 514 547 352 253 935,11 01/07/2025 3 1 501 690,46 1 1 0,46 02/07/2025 7 4 215 1 917,84 2 101 46,97 03/07/2025 3 1 501 687,47 3 498 231,57 04/07/2025 12 1 511 695,32 20 45 236 21 958,90 07/07/2025 9 1 601 800,90 2 30 15,06 08/07/2025 1 1 0,50 16 25 655 13 155,07 09/07/2025 4 3 001 1 635,54 8 19 006 10 419,26 10/07/2025 3 1 501 816,55 1 1 0,55 11/07/2025 18 18 001 9 360,49 0 0 0 14/07/2025 1 10 5,16 1 10 5,20 15/07/2025 8 2 751 1 408,02 1 1 0,52 16/07/2025 6 6 516 3 253,79 1 1 0,51 17/07/2025 4 182 88,45 5 8 479 4 201,93 18/07/2025 2 1 793 871,40 3 5 020 2 459,84 21/07/2025 2 1 500 727,50 0 0 0 22/07/2025 3 2 037 987,30 4 10 831 5 283,64 23/07/2025 5 4 964 2 389,65 1 5 000 2 410 24/07/2025 5 3 000 1 413 0 0 0 25/07/2025 5 2 910 1 356,82 0 0 0 28/07/2025 6 2 345 1 073,26 4 5 001 2 345,47 29/07/2025 1 1 0,47 4 401 187,67 30/07/2025 8 2 437 1 122,15 1 1 0,46 31/07/2025 4 4 501 2 067,47 3 501 233,97 01/08/2025 5 2 208 1 014,26 1 1 0,46 04/08/2025 4 2 295 1 005,21 1 1 0,44 05/08/2025 9 3 000 1 374 4 5 100 2 397 06/08/2025 4 1 006 468,80 1 1 0,47 07/08/2025 2 496 231,14 7 5 001 2 330,47 08/08/2025 4 3 001 1 387,97 5 847 394,70 11/08/2025 4 1 501 699,47 3 4 155 1 936,23 12/08/2025 1 1 0,47 13 40 594 19 540,34 13/08/2025 1 1 0,50 2 1 501 750,50 14/08/2025 1 1 0,50 1 1 0,50 15/08/2025 1 1 0,50 12 6 344 3 275,72 18/08/2025 6 4 501 2 340,53 4 514 277,55 19/08/2025 13 8 678 4 401,50 10 6 547 3 419,73 20/08/2025 6 5 391 2 803,32 4 1 599 848,44 21/08/2025 2 98 50,98 1 1 0,54 22/08/2025 5 2 014 1 074,30 2 901 486,54 25/08/2025 10 6 019 3 174,99 2 1 526 814,78 26/08/2025 7 3 063 1 601,17 3 1 115 588,72 27/08/2025 11 5 919 3 060,37 2 400 211,20 28/08/2025 8 10 324 5 125,22 2 68 35,09 29/08/2025 11 7 500 3 609 1 29 14,33 01/09/2025 5 4 500 2 151 2 16 7,78 02/09/2025 3 3 000 1 410 4 1 600 765,19 03/09/2025 4 1 501 711,47 2 101 48,67 04/09/2025 4 1 679 785,06 5 3 854 1 811,38 05/09/2025 7 4 323 2 020,88 13 9 091 4 400,36 08/09/2025 14 10 501 5 082,50 10 5 854 2 984,77 09/09/2025 9 4 893 2 393,66 1 1 0,50 10/09/2025 2 678 325,45 4 10 4,85 11/09/2025 5 1 864 894,72 3 5 2,42 12/09/2025 9 10 569 4 854,12 1 1 0,48 15/09/2025 10 6 001 2 734,97 1 1 0,47 16/09/2025 3 793 358,44 1 1 0,46 17/09/2025 4 698 322,48 1 1 0,47 18/09/2025 4 2 274 1 043,24 1 1 0,46 19/09/2025 6 3 739 1 678,83 6 329 151,33 22/09/2025 3 1 501 678,45 3 4 871 2 256,24 23/09/2025 4 3 512 1 642,04 2 2 649 1 245,13 24/09/2025 4 524 244,71 6 142 67,02 25/09/2025 3 618 288,61 2 2 409 1 137,05 26/09/2025 4 1 862 860,24 1 1 0,46 29/09/2025 2 461 212,99 1 1 0,47 30/09/2025 4 2 028 944,44 7 7 983 3 823,36 01/10/2025 4 1 501 720,49 5 1 111 544,14 02/10/2025 7 6 001 2 817,48 1 1 0,48 03/10/2025 3 3 000 1 393,50 2 2 599 1 221,53 06/10/2025 5 1 747 797,15 1 1 0,46 07/10/2025 4 3 001 1 371,46 0 0 0 08/10/2025 4 1 683 758,58 1 1 0,45 09/10/2025 5 4 073 1 798,13 11 875 391,90 10/10/2025 2 1 501 670,95 5 3 139 1 401,20 13/10/2025 6 4 500 1 975,50 0 0 0 14/10/2025 4 1 509 651,85 5 5 266 2 322,63 15/10/2025 5 3 001 1 326,45 4 3 724 1 663,48 16/10/2025 17 18 001 8 114,01 19 32 475 16 562,25 17/10/2025 4 2 201 968,44 5 7 798 3 550,08 20/10/2025 8 2 104 955,22 2 2 0,92 21/10/2025 9 8 398 3 748,19 1 1 0,45 22/10/2025 5 3 263 1 464,76 2 101 45,85 23/10/2025 3 2 739 1 219,65 3 151 68,55 24/10/2025 4 4 501 2 010,45 1 1 0,45 27/10/2025 3 1 026 466,82 7 8 573 3 898,29 28/10/2025 5 1 976 894,59 3 52 23,82 29/10/2025 2 1 700 772,40 6 9 120 4 231,29 30/10/2025 9 9 426 4 373,33 2 2 0,95 31/10/2025 43 6 066 2 803,06 2 71 33,16 03/11/2025 9 3 575 1 626,75 2 2 628 1 206,25 04/11/2025 5 4 035 1 833,39 3 840 385,56 05/11/2025 2 1 501 678,46 2 2 0,92 06/11/2025 4 1 501 678,46 2 2 0,92 07/11/2025 4 3 001 1 348,95 1 1 0,45 10/11/2025 6 4 288 1 908,17 5 5 203 2 336,19 11/11/2025 3 3 001 1 329,46 8 2 002 894,92 12/11/2025 5 4 501 2 031,46 1 1 0,46 13/11/2025 6 4 305 1 923,62 1 1 0,45 14/11/2025 3 1 697 757,78 3 2 246 1 008,46 17/11/2025 7 3 000 1 333,50 0 0 0 18/11/2025 6 6 001 2 604,44 1 1 0,44 19/11/2025 2 1 501 642,43 1 1 0,43 20/11/2025 6 4 501 1 881,43 1 1 0,43 21/11/2025 3 1 501 615,41 10 21 579 9 085,11 24/11/2025 8 3 048 1 282,70 1 1 0,43 25/11/2025 21 1 454 596,14 2 191 78,50 26/11/2025 4 4 501 1 813,91 3 4 688 1 922,09 27/11/2025 2 1 501 585,39 2 1 243 487,25 28/11/2025 60 4 998 1 998,72 14 37 636 15 416,33 01/12/2025 12 16 004 5 908,52 22 32 315 13 499,40 02/12/2025 8 9 001 3 570,40 12 15 454 6 657,53 03/12/2025 14 10 501 4 473,44 2 1 501 657,44 04/12/2025 8 9 001 3 783,44 5 6 001 2 628,44 05/12/2025 7 10 500 4 369,50 3 7 543 2 971,43 08/12/2025 4 4 338 1 747,20 1 1 0,40 09/12/2025 17 9 164 3 643,11 3 75 30,52 10/12/2025 4 1 898 747,85 1 1 0,40 11/12/2025 5 4 105 1 596,32 3 2 489 990,62 12/12/2025 4 3 001 1 179,40 2 451 179,50 15/12/2025 4 3 001 1 170,40 14 29 811 12 335,94 16/12/2025 6 4 501 1 902,43 3 273 116,03 17/12/2025 6 3 512 1 469,94 2 2 0,85 18/12/2025 3 990 405,90 1 1 0,41 19/12/2025 7 4 017 1 664,98 9 9 012 3 873,05 22/12/2025 2 1 477 620,36 8 8 443 3 724,56 23/12/2025 0 0 0 7 9 302 4 146 24/12/2025 1 1 0,45 11 6 001 2 709,45 29/12/2025 1 1 0,45 7 11 026 5 115,15 30/12/2025 9 10 501 4 860,47 7 13 376 6 519,44 31/12/2025 2 1 501 765,51 1 1 0,51