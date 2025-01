SHOWROOMPRIVE : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

La Plaine Saint Denis, le 10 janvier 2025 – Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman, publie ce jour le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par SRP GROUPE à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

783.754 titres

25.262,54 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, le 20 mai 2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

172.558 titres

146.195 euros

Sur la période du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ont été exécutées :

896 transactions à l'achat

655 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

371.318 titres et 360.997,92 euros à l'achat

304.271 titres et 291.373,23 euros à la vente

PRochaines informations

Résultats annuels 2024 le 13 mars 2025.

À propos de showroomprive

Fondé en 2006, Showroomprivé est un pionnier français du e-commerce, spécialisé dans la vente événementielle de produits de marque à prix réduits. Le Groupe est aujourd'hui présent en France et dans six autres pays. Celui-ci, co-fondé et dirigé par David DAYAN, a réalisé plus d'un milliard d'euros de volume d'affaires en 2023 et emploie 1100 collaborateurs.

Au travers de ses trois sites (Showroomprivé, Beauté privée et The Bradery), le Groupe propose des ventes éphémères offrant des réductions importantes sur des articles de marques de mode, beauté, décoration, voyages & loisirs à ses 21 millions de membres. Le Groupe accompagne 3 000 marques partenaires dans leurs stratégies d'écoulement de stocks, de visibilité et de croissance digitales au travers de ses différents services.

Showroomprivé est coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP).

Contacts

Showroom privé NewCap Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs investor.relations@showroomprive.net Communication financière

Théo Martin, Louis-Victor Delouvrier Anthony Alfont

Relations. presse@showroomprive.net Relations médias financiers

Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau

showroomprive@newcap.eu