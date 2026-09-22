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Shopify tire profit d'un accord commercial avec Meta axé sur l'IA
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 17:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de la société de commerce électronique Shopify SHOP.O , cotées aux États-Unis, poursuivent leur progression, en hausse de 6,53% à 146,80 dollars

** La société annonce un partenariat avec Meta Platforms

META.O pour développer le shopping basé sur l'IA

** SHOP et META prévoient de permettre à Muse, l'assistant IA personnel de la société mère de Facebook, d'effectuer des achats pour le compte des utilisateurs sur l'ensemble du réseau de boutiques Shopify, ont déclaré les deux sociétés lundi

** L'action SHOP a clôturé en hausse de 7,3% lundi après cette annonce

** En tenant compte des fluctuations de la séance, SHOP affiche une baisse d'environ 8% depuis le début de l'année, tandis que META progresse d'environ 13%

Valeurs associées

META PLATFORMS
736,5950 USD NASDAQ -0,63%
SHOPIFY RG-A
207,690 CAD TSX +15,81%
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