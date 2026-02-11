 Aller au contenu principal
Shopify relève ses prévisions et lance un rachat d'actions de 2 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:14

Shopify a annoncé des perspectives de chiffre d'affaires trimestriel nettement supérieures aux attentes, soutenues par une consommation américaine résiliente. Le groupe a également dévoilé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars, entraînant une forte hausse du titre en avant-Bourse.

Pour le trimestre janvier-mars, Shopify prévoit une croissance de son chiffre d'affaires d'un peu plus de 30%, alors que les analystes anticipaient une hausse de 25,2% selon LSEG. Sur le trimestre clos en décembre, les revenus ont progressé de 31%, à 3,67 milliards de dollars, dépassant les attentes de 3,59 milliards. Le bénéfice brut a atteint 1,69 milliard de dollars, en hausse de plus de 25% sur un an. À la suite de ces annonces et du lancement d'un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars, le titre progresse de près de 13% en avant-Bourse.

Cette performance intervient dans un contexte de consommation américaine robuste, malgré les droits de douane et la hausse du coût de la vie. Les dépenses des ménages, notamment les plus aisés, sont restées soutenues, favorisant les ventes du trimestre des fêtes. Shopify bénéficie directement de cette dynamique, l'essentiel de ses revenus provenant des commissions sur les ventes des marchands, via les frais de paiement et les abonnements à sa plateforme.

Le volume brut de marchandises a atteint 123,84 milliards de dollars sur le trimestre des fêtes, contre 94,46 milliards un an plus tôt. Le groupe poursuit par ailleurs l'intégration d'outils d'intelligence artificielle pour aider les marchands à analyser leurs données et à créer leurs boutiques en ligne. Selon la direction, cette stratégie permet d'attirer à la fois des entrepreneurs individuels et de grands détaillants, renforçant la position de Shopify en vue de 2026.

