Shopify étend son programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars

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Shopify SHOP.TO a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé un programme supplémentaire de rachat d'actions d'un montant de 3 milliards de dollars, portant ainsi à 5 milliards de dollars l'autorisation totale de rachat de la société canadienne de commerce électronique.

Cette décision intervient un mois après que les prévisions mitigées de la société n'aient pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle.

Les actions de Shopify ont été malmenées cette année lors d'une vague de ventes de titres logiciels provoquée par la crainte que l'IA ne constitue une menace existentielle pour le secteur.

La hausse des coûts liée à la guerre entre les États-Unis et Israël d'une part, et l'Iran d'autre part, a également menacé de peser sur la demande des entreprises pour ses produits.

Les actions de la société cotées à Toronto ont perdu plus de 27% en 2026, à la clôture d'hier. Cependant, l'annonce du rachat a fait grimper les actions de Shopify cotées aux États-Unis d'environ 1,5% en séance prolongée.

"Un flux de trésorerie d'exploitation constant, un bilan conçu pour le long terme et des résultats solides trimestre après trimestre: tout cela nous permet de donner la priorité au développement de produits qui favorisent la réussite des commerçants tout en restituant du capital aux actionnaires, en particulier pendant les périodes de volatilité des marchés", a déclaré le directeur financier Jeff Hoffmeister dans un communiqué.

Au 1er juin, Shopify avait racheté environ 1,45 milliard de dollars dans le cadre de son autorisation de rachat actuelle, a indiqué la société.