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Shopify en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions de la plateforme de commerce électronique Shopify SHOP.TO SHOP.O , cotées aux États-Unis,bondissent de 25 % à 154,41 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit que son chiffre d'affaires du troisième trimestre progressera d'un peu plus de 30 %, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 26,3 % - données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 34 % pour atteindre 3,58 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 3,45 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires de la division "Merchant Solutions" de la société a bondi de 37 %, passant de 2,02 milliards de dollars il y a un an à 2,78 milliards de dollars.

** Le titre affiche une baisse de 21,5 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

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