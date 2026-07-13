Shopify dans le vert, un relèvement de Jefferies en soutien

Shopify est attendu en hausse de 2,7% vers 126 USD en début de séance à Wall Street, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Jefferies à "achat", avec un objectif de cours de 160 USD, sur l'action de la société exploitant une plateforme de commerce en ligne.

"Nous avions déjà un biais positif en faveur de Shopify : les fondamentaux ont été robustes et le commerce agentique devrait constituer un facteur positif à long terme", précise le broker, qui voit également de nouveaux facteurs favorables à court terme.

Jefferies explique que les données 3P renforcent sa confiance dans le fait que les résultats du 2e trimestre dépasseront le consensus de marché. De plus, il juge probable une augmentation des prix, "ce qui constituerait une source de potentiel en 2027".

"Les changements récemment annoncés dans les programmes partenaires devraient avoir un impact positif sur la croissance à court terme, tout en réduisant les coûts des ventes et du marketing (S&M) à long terme", ajoute l'intermédiaire financier.