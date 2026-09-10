Shoe Station s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Les actions du distributeur de chaussures Shoe Station SHOE.O ont chuté de 23,3 % à 9,9 $ avant l'ouverture du marché
** La société révise à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 , les ramenant à une fourchette comprise entre 75 cents et 90 cents, contre une fourchette précédente de 1,4 $ à 1,6 $
** La société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,1 milliard et 1,11 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,13 milliard à 1,15 milliard de dollars
** Le directeur général explique que le chiffre d’affaires a été affecté par des gammes de produits qui ne correspondaient pas entièrement aux attentes des clients en magasin
** SHOE affiche un chiffre d’affaires en baisse au deuxième trimestre, à 284,3 millions de dollars, contre 306,4 millions de dollars un an plus tôt
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 23,4 % depuis le début de l'année
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