Shimmick Corp devrait afficher une perte de 14 cents par action
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Shimmick Corp SHIM.OQ SHIM.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Irvine en Californie devrait déclarer une augmentation de 24,9% de ses revenus à 113,2 millions de dollars contre 90,61 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Shimmick Corp est une perte de 14 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est aucune "strong buy" ou "buy", 2 "hold" et aucune "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Shimmick Corp est de 2,75 $, soit environ 28 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,98 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:02 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

Valeurs associées

SHIMMICK
1,9900 USD NASDAQ 0,00%
