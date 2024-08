Shigellose (diarrhée mortelle): des droits exclusifs pour Valneva

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe pharmaceutique franco-autrichien Valneva a annoncé jeudi avoir signé un accord de licence exclusif mondial avec la biotech suisse LimmaTech Biologics pour développer, produire et commercialiser un candidat vaccin contre la shigellose, une maladie diarrhéique mortelle.

Il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé contre la shigellose, une infection intestinale aiguë très contagieuse qui constitue la première cause de diarrhée sanglante dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Le traitement standard pour la shigellose, provoquée par des bactéries du genre Shigella, est une réhydratation orale mais aussi un traitement antibiotique.

Ce traitement est cependant compliqué par l’émergence de souches résistantes aux antibiotiques de première intention, "obligeant à l’usage d’antibiotiques plus rares et bien plus chers", selon l'Institut Pasteur.

Endémique dans de nombreux pays en développement et régions tropicales, la shigellose cause 600.000 décès chaque année, la majorité chez des enfants, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux Etats-Unis. Dans les pays industrialisés, de petites épidémies peuvent survenir dans des collectivités de jeunes enfants, note l'institut Pasteur, mais aussi dans la communauté homosexuelle masculine.

Comme pour toutes les maladies diarrhéiques, la prévention repose sur des améliorations des conditions d'hygiène, "malheureusement illusoires dans de nombreuses régions du monde, avec l’augmentation rapide des populations, en particulier urbaines", observe l'Institut dans une fiche datant de 2022, pointant "l’importance et l’urgence de développer un vaccin".

Selon les termes de l'accord, LimmaTech devra mener deux essais cliniques à partir du second semestre, puis Valneva se chargera de la suite du développement et sera responsable de la commercialisation du vaccin dans le monde entier, sous réserve de son approbation.

LimmaTech recevra "un paiement initial de 10 millions d’euros et pourrait recevoir des paiements d’étapes" liés aux avancées du produit ainsi que "des redevances à deux chiffres (bas de la fourchette) sur les ventes", détaille Valneva dans son communiqué.

Valneva est spécialisé dans les vaccins utilisés pour prévenir des maladies infectieuses.

Cette société nantaise commercialise le premier et unique vaccin au monde contre le chikungunya, maladie provoquée par un virus transmis principalement par le moustique tigre.

Elle travaille sur des candidats vaccins contre le virus Zika, également transmis par le moustique tigre, et contre la maladie de Lyme, transmise par une piqûre de tique infectée par la bactérie borrelia, en partenariat avec la laboratoire américain Pfizer.