Shift4 recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions de Shift4 ( FOUR.N ) reculent de 12,4 % à 46,79 dollars en pré-ouverture

** La société de paiement a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires brut pour l'exercice 2026, hors commissions de réseau

** Le point médian de la fourchette révisée est en baisse d’environ 200 points de base, reflétant un impact d’environ 25 millions de dollars lié aux perturbations des voyages au Moyen-Orient et un impact de conversion de change d’environ 20 millions de dollars

** FOUR a également intégré l’impact des récents financements dans ses prévisions de flux de trésorerie disponible et de bénéfice par action

** Le conflit continue de peser sur les achats hors taxes; deuxième trimestre légèrement meilleur que prévu – Taylor Lauber, directeur général

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 15,2 % depuis le début de l’année