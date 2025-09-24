 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 847,01
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SHF Holdings triple presque sur un accord de vente d'actions de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 12:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de SHF Holdings SHFS.O augmentent de 187% à 9,36 $ avant le marché

** SHF a déclaré mardi en fin de journée avoir signé un accord avec CREO Investments pour vendre jusqu'à 150 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A

** L'accord donne à SHF l'option de vendre des actions à CREO les jours où le prix de son action est égal ou supérieur à 1 $

** L'accord pourrait être étendu à 500 millions de dollars si les deux sociétés sont d'accord

** SHF a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds levés pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** L'accord prend fin dans trois ans ou plus tôt, si certaines conditions sont remplies

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 63% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank