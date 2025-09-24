SHF Holdings triple presque sur un accord de vente d'actions de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de SHF Holdings SHFS.O augmentent de 187% à 9,36 $ avant le marché

** SHF a déclaré mardi en fin de journée avoir signé un accord avec CREO Investments pour vendre jusqu'à 150 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A

** L'accord donne à SHF l'option de vendre des actions à CREO les jours où le prix de son action est égal ou supérieur à 1 $

** L'accord pourrait être étendu à 500 millions de dollars si les deux sociétés sont d'accord

** SHF a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds levés pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** L'accord prend fin dans trois ans ou plus tôt, si certaines conditions sont remplies

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 63% depuis le début de l'année