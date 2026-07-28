Sherwin-Williams relève certains objectifs, le titre bondit

Sherwin-Williams s'affiche en forte hausse dans les premiers échanges à Wall Street ( 6,15%, à 347,40 dollars), soutenu par sa publication trimestrielle et le relèvement de certains objectifs financiers.

Sur la période d'avril à juin, les ventes nettes du spécialiste des peintures, revêtements et produits associés ont augmenté de 7,5%, à 6,789 milliards de dollars. De son côté, l'Ebitda a affiché une progression de 13,8% sur le trimestre, pour atteindre 1,43 milliard de dollars. Le bénéfice net dilué par action a quant à lui augmenté de 14,3%, à 3,43 dollars par titre, contre 3 dollars par action au deuxième trimestre 2025.

Heidi G. Petz, la présidente-directrice générale du groupe a déclaré : "Sherwin-Williams a publié de solides résultats au deuxième trimestre et a continué de surpasser le marché en dépit des incertitudes mondiales persistantes et de l'absence d'amélioration significative de la demande. La progression des ventes a été portée par la poursuite de nos investissements de croissance, le gain de nouveaux clients et l'augmentation de nos parts de marché, dépassant nos prévisions au niveau consolidé ainsi que dans nos trois divisions opérationnelles. Nous avons également appliqué des hausses de prix pour compenser l'inflation des matières premières qui a pesé sur notre marge brute ce trimestre".

Fort de cette bonne publication, Sherwin-Williams a relevé son objectif de bénéfice par action dilué qui passe d'une fourchette de 10,70 à 11,10 dollars, à une fourchette située entre 10,92 et 11,32 dollars par titre. Parallèlement, le bénéfice par action dilué ajusté est désormais attendu entre 11,80 et 12,20 dollars, contre de 11,50 à 11,90 précédemment.