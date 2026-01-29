Sherwin-Williams prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 en raison de la faiblesse persistante de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sherwin-Williams SHW.N a prévu jeudi un bénéfice annuel inférieur aux estimations pour 2026, le ralentissement de la construction et de l'activité industrielle continuant à peser sur les principaux marchés du fabricant de peintures et de revêtements. Le secteur plus large des produits chimiques et des revêtements a été confronté à une lente reprise de la demande qui a pesé sur les prix et les volumes. La forte baisse de l'activité manufacturière aux États-Unis à la fin de l'année dernière , avec une activité manufacturière en décembre tombant à son plus bas niveau depuis 14 mois et une contraction des nouvelles commandes, a eu un impact sur la demande de la part des clients industriels. Sherwin-Williams s'attend à ce que les ventes du premier trimestre augmentent dans une fourchette de croissance à un chiffre moyen par rapport à l'année précédente, mais Heidi Petz, directrice générale, a averti que la faiblesse de la demande pourrait"persister pendantune bonne partie du second semestre , compte tenu du sentiment actuel des clients et des indicateurs macroéconomiques"

La société prévoit un bénéfice ajusté de 11,50 à 11,90 dollars pour l'ensemble de l'année, ce qui est inférieur aux attentes de Wall Street (12,42 dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 2,23 dollars par action de la société basée dans l'Ohio pour le trimestre clos le 31 décembre a battu les estimations de 2,16 dollars par action.

Les ventes nettes du quatrième trimestre ont augmenté de 5,7 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 5,60 milliards de dollars. Son homologue PPG Industries PPG.N a fait part de préoccupations similaires concernant la demande mardi, après avoir manqué les estimations de bénéfices trimestriels.