Sherwin-Williams enregistre une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à des augmentations de prix dans un contexte de conflit au Moyen-Orient

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Le fabricant de peinture Sherwin-Williams SHW.N a annoncé mardi qu'il prévoyait une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % au deuxième trimestre, misant sur les hausses de prix et la contribution de ses récentes acquisitions, alors même que la demande restait atone sur la plupart des marchés finaux.

Le conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement , a fait grimper les coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique, poussant des entreprises telles que Sherwin-Williams à augmenter les prix de leurs produits afin de préserver leurs marges.

"Dans ce contexte, nous continuons à nous concentrer sur l'augmentation des volumes, en la conciliant avec une tarification appropriée et décisive ainsi que des mesures de réduction des coûts, afin de maintenir les produits, services et solutions d'approvisionnement qui stimulent la productivité et la rentabilité de nos clients", a déclaré la directrice générale Heidi Petz.

"Plus précisément, nous continuons à mettre en œuvre des hausses de prix ciblées par marché final et par zone géographique dans l'ensemble de nos activités."

Les actions de la société basée dans l'Ohio ont progressé d'environ 3 % en pré-ouverture après l'annonce des résultats.

La société a également dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, son unité de magasins de peinture affichant une hausse de 3,7 % de son chiffre d'affaires dans un contexte de hausse des prix.

Le chiffre d'affaires trimestriel de sa division des marques grand public a augmenté de 19,2 % par rapport à l'année dernière, enregistrant la plus forte hausse en pourcentage, grâce à l'acquisition de Suvinil et à la bonne santé du marché européen.

Le chiffre d'affaires net de Sherwin-Williams a augmenté de près de 7 % pour atteindre 5,66 milliards de dollars au premier trimestre , dépassant les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 5,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes s'attendent à ce que son chiffre d'affaires net du deuxième trimestre s'élève à 6,58 milliards de dollars.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,35 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre des estimations de 2,26 dollars par action.