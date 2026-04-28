Sherwin-Williams en hausse grâce à des prévisions optimistes concernant la croissance de ses ventes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 avril - ** L'action du fabricant de peinture Sherwin-Williams SHW.N progresse de 1,8 % à 342 dollars avant l'ouverture du marché
** La société prévoit une croissance des ventes à un chiffre moyen pour le deuxième trimestre, en s'appuyant sur des hausses de prix et sur la contribution de ses récentes acquisitions
** Les analystes s'attendent à ce que SHW affiche un chiffre d'affaires net de 6,58 milliards de dollars au deuxième trimestre - données compilées par LSEG
** SHW affiche un bénéfice ajusté de 2,35 $ par action au premier trimestre, contre des estimations de 2,26 $ par action
** Le chiffre d'affaires net de la société au premier trimestre a augmenté de 6,8 % pour atteindre 5,66 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 5,56 milliards de dollars
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 3,7 % depuis le début de l'année
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