Sherwin-Williams dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à une forte demande de peintures et de revêtements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'action, ajout de commentaires de la conférence téléphonique dans les paragraphes 9 et 10) par Pranav Mathur

Sherwin-Williams SHW.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice trimestriel mardi, stimulé par une forte demandepour sespeintures et revêtements dans un marché de l'immobilier en reprise, ce qui a fait grimper ses actions de 4%.

Les ventes de logements aux États-Unis, qui ont baissé en juillet, ont rebondi en août pour atteindre leur plus haut niveau en trois ans et demi et se sont maintenues près de leur plus haut niveau en sept mois en septembre , les ménages les plus aisés continuant à dépenser pour des rénovations et des travaux d'entretien.

Cette reprise a soutenu la demande de peintures et de revêtements de Sherwin-Williams, en particulier par l'intermédiaire de son groupe Paint Stores, qui s'adresse aux entrepreneurs professionnels et aux propriétaires.

Le fabricant de peintures a déclaré que les ventes nettes totales ont augmenté pour atteindre 6,35 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 6,16 milliards de dollars il y a un an.

Les ventes du Paint Stores Group ont augmenté de 5,1 %, grâce à des gains à deux chiffres dans le domaine des revêtements de protection et des revêtements marins, ainsi qu'à une demande stable sur les marchés de la peinture commerciale et résidentielle.

Le Performance Coatings Group a enregistré une hausse de 1,7 % de son chiffre d'affaires net, aidé par les revêtements pour l'emballage et la finition automobile.

Sur une base ajustée, la société basée dans l'Ohio a déclaré un bénéfice ajusté de 3,59 $ par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 3,44 $ par action, selon les données de LSEG.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, la société a déclaré qu'elle s'attendait à des vents contraires au premier semestre 2026, à la fois en raison de la demande et des coûts, mais qu'elle prévoyait de compenser la pression par des actions sur les prix.

"Du point de vue de la demande, il semble que l'environnement soit très difficile... nous avons annoncé une augmentation des prix de 7 % dans notre groupe de magasins de peinture à compter du 1er janvier", a déclaré Heidi Petz, directrice générale de l'entreprise.

La société a également resserré ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année, les situant dans une fourchette de 11,25 à 11,45 dollars par action contre une fourchette estimée précédemment de 11,20 à 11,50dollars par action.