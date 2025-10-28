 Aller au contenu principal
Sherwin-Williams dépasse ses bénéfices grâce à une forte demande de peintures professionnelles
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sherwin-Williams SHW.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice trimestriel mardi, grâce à la forte demande des peintres professionnels et à l'augmentation des ventes de son activité de revêtements de protection.

Les actions de la société ont augmenté de 5,5 % à 354,95 $ dans les échanges avant le marché.

Les ventes de logements aux États-Unis, qui avaient chuté en juillet, ont fortement rebondi en août pour atteindre leur plus haut niveau en trois ans et demi et se sont maintenues près de leur pic de sept mois en septembre , les ménages les plus aisés continuant à dépenser pour des travaux de rénovation et d'entretien.

La reprise de l'activité immobilière a soutenu la demande de peintures et de revêtements de Sherwin-Williams, en particulier par l'intermédiaire de son groupe Paint Stores, qui s'adresse aux entrepreneurs professionnels et aux propriétaires.

Le fabricant de peintures a déclaré que les ventes nettes totales ont augmenté pour atteindre 6,35 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 6,16 milliards de dollars il y a un an.

Les ventes du Paint Stores Group ont augmenté de 5,1 %, grâce à des gains à deux chiffres dans le domaine des revêtements de protection et des revêtements marins, ainsi qu'à une demande stable sur les marchés de la peinture commerciale et résidentielle.

Le Performance Coatings Group a enregistré une hausse de 1,7 % de son chiffre d'affaires net, aidé par les revêtements pour l'emballage et la finition automobile.

Sur une base ajustée, la société basée dans l'Ohio a déclaré un bénéfice ajusté de 3,59 $ par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 3,44 $ par action, selon les données de LSEG.

L'entreprise a également revu ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année, les situant dans une fourchette de 11,25 à 11,45 dollars par action, alors qu'elle prévoyait auparavant une fourchette de 11,20 à 11,50 dollars.

Valeurs associées

SHERWIN-WILLIAMS
336,170 USD NYSE 0,00%
