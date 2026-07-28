Sherwin-Williams dépasse les prévisions de bénéfices et table sur une hausse de son chiffre d'affaires net pour l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action du fabricant de peinture Sherwin-Williams SHW.N affiche une hausse de 5,5 % à 345,00 dollars (XX,XX euros) en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre; elle affiche un bénéfice de 3,70 dollars par action (XX,XX euros) contre une estimation de 3,52 dollars par action (XX,XX euros) – données LSEG

** Le chiffre d'affaires net progresse de 7,5 %, passant de 6,31 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars il y a un an à 6,79 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars ** Au sein de sa division Paint Stores Group, le chiffre d'affaires a progressé de 5 %, une hausse partiellement compensée par une augmentation modérée des coûts des matières premières et par des coûts supplémentaires liés à la croissance des ventes

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 11,80 $ (XX,XX euros) et 12,20 $ (XX,XX euros) en 2026, contre une prévision antérieure de 11,50 $ (XX,XX euros) à 11,90 $ (XX,XX euros).

** À la clôture d'hier, l'action SHW affichait une légère hausse depuis le début de l'année